Uribe habla de la 'calumnia' de los profesores y Fecode responde

“Usted tiene que respetar a los maestros de Colombia”, le respondió de modo enérgico Carlos Rivas a Álvaro Uribe Vélez.



Rivas, presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) publicó un video en su cuenta de Twitter en el que responde a unas declaraciones hechas por el líder del Centro Democrático este fin de semana.

La presencia de Uribe en Anserma, Caldas, el pasado sábado 28 de abril, motivó protestas de algunos profesores, a lo que Uribe, como quedó registrado en videos que circulan en redes sociales, respondió: “Lo único que tienen los profesores es la fuerza de la calumnia”. Dijo que no iba a la Universidad de Caldas porque “les da miedo discutir a los profesores. Ojalá aparecieran unos profesores objetivos”, dijo.

Este es el trato que le espera a los profesores en un gobierno de Alvaro Uribe en cuerpo ajeno con Duque. Según Uribe "los profesores le tienen miedo al debate y solo tienen la fuerza de la calumnia". Vamos a derrotar a Uribe y lo vamos a hacer con un profesor #SePuede🖐🏻 pic.twitter.com/bVxWxY8BT6 — Sergio Fernández (@SergioFerG) 29 de abril de 2018

“Los profesores solo enseñan a gritar y a insultar y les retuercen el cerebro”, fue otra de las frases del expresidente, que levantaron ampolla y generaron indignación, hasta el punto que en Twitter se posicionó la tendencia #MiProfeSeRespeta, en apoyo al gremio docente.



“Los maestros no le enseñamos a gritar a los estudiantes, le enseñamos a reflexionar sobre la base del conocimiento y del saber que llevan a la verdad”, afirmó Rivas en su réplica a Uribe. “Usted no puede decir que los maestros de Colombia estamos calumniándolos” y que les debe los docentes del país una disculpa.



“Usted, como expresidente de la República, no se puede expresar así de los ciudadanos. El odio no puede ser el fundamento para buscar la reconciliación en Colombia”, fueron las palabras de Rivas.



Tras la polémica, Uribe respondió a través de Twitter que “pedir debate a los profesores no es insultarlos”. Dijo que si encuentran insultos suyos a los estudiantes que “trataron de sabotearlo”, que lo publiquen. “Cuando algunos tergiversan la realidad, insultan la cátedra”.



Además, publicó videos más extensos en los cuales se escucha el resto de su intervención en la plaza pública ese día.

He estimulado siempre el debate, soy hijo de la universidad pública y en Anserma, contestamos con argumentos a grupo de universitarios. El futuro no se construye ni con insultos ni con mentiras

Estimulamos el debate, sin infamias, con respeto



Iván Duque Pdte

Marta Lucía Vpte pic.twitter.com/OV8gb2pgkb — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 30 de abril de 2018

El expresidente y los docentes no fueron los únicos en entrar en la discusión. Varias figuras políticas –entre ellos candidatos presidenciales- salieron en defensa de los docentes.



