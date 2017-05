Ocho millones de estudiantes, sin clases desde este jueves por paro

Pese a los llamados del Gobierno para dialogar, Fecode, el sindicato de maestros más grande del país, mantuvo el llamado a paro indefinido desde este jueves y calcula que 330.000 profesores dejarán las aulas para protestar.

Según Jairo Arenas, uno de los voceros del sindicato, las negociaciones de Fecode con el Ministerio de Educación se estancaron porque el Gobierno se empeña en decir que no hay plata.



Los maestros reclaman decisiones sobre los aumentos salariales a partir del 2019 y dicen que la atención en salud para ellos está en una situación crítica, porque el proceso de licitación para ese servicio fue suspendido por la Fiduprevisora, ante una solicitud de la Procuraduría.



Sobre los reclamos de los maestros, el presidente Juan Manuel Santos dijo que desde el 2014 el Gobierno ha incrementado progresivamente los salarios de los docentes en varios puntos por encima del aumento salarial de los demás servidores públicos, y lo hará hasta 2019, conforme a lo convenido.

“Eso significa que en el 2019 habremos aumentado el salario de los docentes 12 puntos por encima del aumento salarial de los demás servidores públicos”, añadió el mandatario.



Sin embargo, Arenas reclama que no se ha definido la nivelación salarial del 2020 y el 2021.



El Presidente llamó a Fecode a retomar las negociaciones “para lograr acuerdos que atiendan las necesidades más sentidas de los docentes, pero que al mismo tiempo sean responsables con el sector”.



Agregó: “No podemos darles lo que piden porque no tenemos los recursos”, y lamentó que con el paro 8 millones de niños no podrán ir a estudiar.



EDUCACIÓN