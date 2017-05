Fecode y Gobierno, sin acuerdo para reanudar diálogo e iniciar clases

El país tuvo que enfrentar el martes una nueva jornada de protestas protagonizadas por los maestros del sector oficial. En total, según cálculos de Fecode, unos 350.000 educadores se tomaron las vías de las principales ciudades para exigir, entre otras, mejores condiciones salariales y un mejor servicio de salud.



Uno de los principales focos de las movilizaciones fue Bogotá, donde unas 60.000 personas se concentraron en la plaza de Bolívar, luego de haberse desplazado por varías vías de la capital.

Otra de las ciudades donde se presentaron mayores concentraciones fue Medellín, en donde unas 15.000 personas acudieron al centro de la ciudad.



Otras ciudades como Bucaramanga y Barranquilla también fueron testigos de aglomeraciones, aunque no tan numerosas. En la capital de Santander, alrededor de 9.000 maestros asistieron a la protesta, en la que se contó con la presencia de una comitiva proveniente de Norte de Santander.



En el caso de Barranquilla, Luis Grimaldo, presidente de la Asociación de Educadores del Atlántico (Adea), resumió que más de 16.000 profesores han hecho parte del cese de actividades que se inició el pasado lunes. Y en Pereira las marchas de los maestros colapsaron la movilidad.



Más allá de las movilizaciones, educadores y Gobierno no avanzaron en la posibilidad de reanudar el diálogo en busca de un acuerdo que permita iniciar las clases en los colegios públicos.



No obstante, el viceministro de Educación Básica y Media, Pablo Jaramillo, hizo un llamado para que Fecode reconsidere el paro: “Desde hace dos meses venimos negociando con ellos, yo mismo he liderado las mesas. El mensaje es que desde el jueves pasado 8,3 millones de estudiantes están sin educación, y esto tiene una afectación muy grande en niños y en padres de familia”.



Jaramillo señaló que el Gobierno ha venido cumpliendo con los compromisos con el magisterio y resaltó dos en particular: la nivelación salarial, sobre la que reconoció la “gran deuda con los maestros”.



Explicó que por eso se definió una nivelación de 12 puntos reales hasta 2019. “Se han pagado cuatro puntos y, este año, los maestros van a tener dos puntos adicionales al aumento que reciban todos los empleados públicos, retroactivo al primero de enero.



El próximo año, recibirán otros tres puntos y en el 2019 otros tres”, aseguró Jaramillo.

Agregó que el otro punto en el que han cumplido son los ascensos. “El año pasado se presentaron 36.000 maestros a la prueba de ascenso y el 70 por ciento pasó; para los demás hicimos una prueba financiada con recursos del Gobierno, con la cual también pudieron ascender”.



Por su parte, Carlos Rivas, presidente de Fecode, se mostró satisfecho con el balance del paro, y resaltó que más de 25.000 maestros de otros sindicatos distintos a Fecode hayan participado de la jornada.

“Hubo una participación muy significativa y seguimos esperando alguna manifestación por parte del Gobierno”. Rivas agregó que están a la espera de que el Ministerio de Educación los convoque nuevamente a la mesa de negociación.



Sobre este punto, aseguró que no tienen ninguna intención de levantar el paro, pues, según él, el Gobierno no tiene propuestas concretas desde el punto de vista económico. Rivas envió un mensaje a los padres de familia: “Estamos peleando por mayores recursos para que sus hijos tengan una educación adecuada con una inversión suficiente”.

‘Decisión judicial ha impedido discusión con centrales obreras’

El Gobierno confió ayer en que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tome pronto una decisión que permita reanudar la discusión sobre los incrementos salariales para el sector público con las centrales obreras.



El secretario general de la presidencia, Alfonso Prada, quien dijo que el Gobierno tiene toda la voluntad de reanudar el diálogo con los sectores obreros, explicó que fue una decisión judicial la que ha impedido, desde finales de marzo, hacer una discusión amplia de los temas salariales con las centrales obreras.

Según Prada, el Gobierno venía dialogando con la CUT, la CGT y la CTC, pero otras cuatro centrales obreras llamadas minoritarias tutelaron el derecho a participar en esta discusión, lo que llevó a la interrupción de las conversaciones.



Por otra parte, Prada celebró que las protestas en Quibdó y Buenaventura se realicen con el respeto de la ciudadanía y la protección de las autoridades. Prada agregó que el Gobierno ha estado hablando con los líderes de los paros en esas ciudades y que espera que esas movilizaciones se suspendan.



Por su parte, la ministra del Trabajo, Griselda Restrepo, se mostró optimista de que la mesa nacional de concertación del salario se pueda instalar nuevamente. “Hemos estado avanzando en diferentes posibilidades jurídicas y nos sentimos optimistas en los resultados que se pueden dar en las próximas horas”, dijo Restrepo, quien destacó que las movilizaciones de ayer se dieron en el marco del derecho a la protesta.



