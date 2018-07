Fecode anuncia paro de maestros para el 25 de julio

Fecode convocó a los maestros de todo el país para que cesen sus actividades durante el día 25 de julio y se movilicen ante la situación de amenaza que afronta el gremio educativo. La entidad aseguró, en un comunicado, que se necesitan campañas sociales que promuevan la paz en todas las escuelas de Colombia.



"Actores de violencia están asesinando docentes e intimidando a la comunidad educativa en diferentes zonas del país. Urgen garantías de seguridad a los maestros y campañas sociales para promover las escuelas como territorios de paz", aseguró Fecode.

Otro de los motivos que incentivaron el paro son "las deficiencias" en las infraestructuras de los colegios. "Las protestas en las instituciones educativas continúan ante las deficiencias en infraestructura, dotación, transporte escolar, por la falta de inversión derivada de la demora en la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones".



"Las múltiples fallas en la prestación del servicio de salud no disminuyen. En gran parte porque Ministerio de Educación y la Fiduprevisora no ejercen el control necesario para que las entidades prestadoras cumplan con lo establecido en los contratos", añadió el gremio.



Fecode asegura, además, que el gobierno no ha emitido las normativas que convocan a la realización a la evaluaciones ECDF 3 y ECDF 2, que permiten a los maestros subir en el escalafón y mejorar sus prestaciones laborales.



"Así mismo, es inaceptable para Fecode que a la fecha el Gobierno Nacional no haya emitido ni dé razón sobre las normativas que convocan a la ECDF 3 y a los cursos de formación de la ECDF 2. De esta manera, ocasiona un congelamiento en el escalafón del estatuto 1278".



El gremio dice que el gobierno ha incumplido con los acuerdos firmados el año pasado y por eso saldrá a las calles el próximo miércoles para exigir el compromiso en el marco de la negociación.



