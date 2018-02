‘El paro de Fecode de este miércoles es injustificado’: Gobierno

El sindicato de maestros más grande del país, Fecode, convocó a un paro nacional de 24 horas para este miércoles 21 de febrero. Desde el Ministerio de Educación Nacional, la jefa de esta cartera, Yaneth Giha, se pronunció y aseguró que es injustificado y que perjudicará a más de 7 millones de niños.



La funcionaria explicó que la mesa de diálogo sigue abierta desde el año pasado, después del paro de maestros que duró 37 días. “Se mantienen las reuniones entre las partes. La comisión de verificación de los acuerdos está operando y es en esta instancia en la que se deben dirimir las diferencias y las inquietudes, como quedó establecido”.

Sobre los acuerdos, aseguró que, de los 24 puntos, 8 ya están cumplidos y un número similar está cerca a concretarse y otros 8 son puntos más profundos están siendo revisados en las mesas de trabajo.



“Mi tarea y la del Ministerio de Educación es la de proteger el derecho a la educación de los niños de Colombia; no estamos en un plan de generar represalias; estamos dialogando. Buscamos que los maestros sigan dando clases y que no se vaya a interrumpir el servicio educativo. Agradezco a los muchos docentes que han manifestado que no van a parar y que no acogen ese llamado de Fecode”, afirmó la ministra.



Además, bajo la coyuntura, se recordó que los maestros recibirán este año 3 puntos adicionales de incremento salarial. Es decir, este año, por primera vez, todos los maestros oficiales de Colombia recibirán un salario mensual con un incremento del IPC más 4 puntos porcentuales.



“No tiene justificación que mientras estamos hablando, mientras el diálogo está abierto y se están tratando los temas, Fecode haya tomado esa decisión. Adicionalmente, y como ellos bien lo saben, el Gobierno nacional está cumpliendo con los acuerdos”, aseguró Giha.



Por otro lado, desde el Ministerio de Trabajo también hicieron un llamado a los maestros y se reiteró que los acuerdos contemplados a partir del año pasado se vienen cumpliendo. “Los problemas de salud de algunos maestros en algunas regiones no son justificación para que todos los niños del país dejen de asistir a clase”, aseguró la ministra Griselda Restrepo. Y también afirmó que la educación es un servicio esencial.



Desde Fecode expresaron que “el Gobierno intenta hacer lo mismo que hicieron con el paro de Avianca y declararlo ilegal”; sin embargo, enviaron un comunicado en el que expresan que se mantienen en firme y que el paro de este miércoles se llevará a cabo.



En el documento, dicen: “la protesta se fundamenta en la defensa de tres derechos fundamentales: salud, educación y trabajo digno. La mayoría de los nuevos contratos para el servicio médico-asistencial del magisterio entraron en vigencia el 23 de noviembre del año pasado, pero a la fecha las entidades prestadoras no están cumpliendo a cabalidad con los términos allí contenidos”.



Fecode afirma que a los problemas que venían de contratos anteriores se suman unos nuevos inconvenientes. Añaden que “se está dificultando la afiliación de docentes y sus beneficiarios, están negando la atención en urgencias, los pacientes oncológicos denuncian la interrupción de sus tratamientos y la no entrega de medicamentos, entre otros puntos”.



En el mismo documento, expresaron que en Bogotá habrá dos marchas: delegaciones de departamentos aledaños y la Asociación Distrital de Educadores partirá desde temprano en la mañana hacia el Parque Nacional, y por otro lado, la Asociación de Educadores de Cundinamarca se concentrará en la sede de la Gobernación sobre la Avenida 26. Luego, ambas movilizaciones se encontrarán y marcharán hasta el Ministerio de Educación en el CAN. En el resto del país hay programados plantones y marchas en las capitales y municipios.



