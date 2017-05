Los tres puntos de la discordia entre Fecode y Mineducación

Aunque el paro nacional de maestros convocado por Fecode comenzó el jueves, solo hasta el próximo martes se verán las movilizaciones en las ciudades del país, principalmente en Bogotá, donde el sindicato de educadores espera el arribo de 40.000 docentes, que protestarán por el incumplimiento del pliego de peticiones que presentaron en febrero pasado.

Fecode y el Ministerio de Educación coinciden en que el punto económico del pliego de peticiones es la principal razón de la ruptura de las negociaciones que se venían dando desde la primera semana de marzo, inclusive, más que la prórroga del proceso de licitación del servicio de salud para los maestros, otro tema espinoso.

La ministra de Educación, Yaneth Giha, consideró injustificado el paro porque “el Gobierno ha venido cumpliendo con lo prometido”, invitó a Fecode a reiniciar el diálogo y pidió que los profesores vuelvan a las clases porque más de 8 millones de niños se están viendo perjudicados.



“Hemos cumplido con la nivelación salarial que se pactó en el 2015, que consiste en ir aumentando el sueldo de los docentes hasta llegar a 12 puntos porcentuales por encima de lo que gana el resto de funcionarios públicos. Pero esta nivelación es gradual y termina en el 2019”, explicó la ministra.



Por su parte, Carlos Rivas, presidente de Fecode, afirmó que la mayoría de maestros del país se vinculó al paro y aclaró que el límite del cese de actividades depende de qué tan dispuesto esté el Gobierno a negociar.



Rivas añadió que este año no se ha cumplido con la nivelación salarial. Un punto en el que el ministerio le da la razón al sindicato, pero explica que la demora se debe a que todavía no se ha pactado el aumento salarial para los funcionarios públicos en la Mesa Nacional, que está suspendida y que lidera el Mintrabajo.



El sindicato también exige que se cree una mesa encargada de estudiar cuánto aumentará la nivelación salarial para los años 2020 y 2021, que, según Rivas, debe ser de cuatro o cinco por ciento. Sobre este tema, el ministerio responde que es un asunto que no puede entrar a negociar porque le corresponderá al próximo gobierno y advierte que sería fiscalmente irresponsable.



El otro punto por el que Fecode está en paro se basa en la escasez de recursos dirigidos a la educación del país. “El presidente Santos nos prometió un aumento de recursos en educación, pero hay deudas con los maestros y la respuesta es que no hay plata”, cuestiona Rivas.



Pero, por parte del ministerio, la respuesta es que el sector de la educación es el que más recursos recibe, incluso más que el de defensa. Además, este año, del presupuesto de 33,8 billones de pesos para educación, 26 billones se destinaron a cubrir gastos asociados al Magisterio (salario, prestaciones, salud).



La cartera educativa también aseguró que la economía del país se está recuperando después de la caída del precio del petróleo y explicó que se está negociando una reforma al Sistema General de Participaciones para la distribución de los recursos. También –agregó– se solucionarán muchos de los problemas actuales con la adición presupuestal que cursa en el Congreso.



El otro punto que motivó el paro, según Fecode, es la dilación que se le ha dado al proceso de licitación del servicio de salud del Magisterio, que comenzó hace un año. Sin embargo, tanto el sindicato como el ministerio explicaron que la Procuraduría envió un documento en el que da lineamientos de cómo desarrollar este proceso.



