Otra estudiante denuncia haber sido acosada por profesor de la Unal

Una estudiante de la Universidad Nacional se sumó al señalamiento por acoso sexual conocido el jueves contra el profesor Freddy Alberto Monroy, señalado por Lizeth Lorena Sanabria.



El jueves, Sanabria dio a conocer en una entrevista a la W Radio que fue acosada por Monroy y hasta recibió mensajes de otra compañera que también aseguró ser víctima del profesor. Y por eso grabó, en video, el momento cuando en medio de una reunión por temas académicos el profesor la intenta besar en repetidas ocasiones, pese a que ella se resiste y le dice varias veces que “no”.

“Freddy Monroy utiliza su posición dominante para hacerme sentir inferior, como si tuviera que ceder mi dignidad sexual a cambio de sus orientaciones académicas, a través de la fuerza y el sometimiento”, puntualizó la universitaria.



Anoche, en el noticiero Tu Mundo Hoy, de CityTv, otra joven, que prefirió no revelar su nombre, dijo que Monroy "tiene mucho poder" y temió que pudiera bloquear sus posibilidades de graduarse de la maestría de Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales. La joven, que cursa el último año de la maestría, no realizó la denuncia por esta razón.



En su testimonio al noticiero dijo que en una ocasión Monroy le dijo "estás muy linda hoy" y luego "me acorraló contra la puerta y me besó, intentó seguir besándome, yo lo empujé...".



Tu Mundo Hoy intentó contactar a Monroy, pero no quiso dar declaraciones.

#Primicia #TuMundoHoy Tenemos el testimonio de una segunda estudiante de la @UNColombia que acusa al mismo profesor del video que se conoció hoy, a través de las redes, de haberla acosado sexualmente. pic.twitter.com/4DeLIOuH8d — Canal Citytv (@Citytv) 27 de abril de 2018

Tras revelarse el caso de Sanabria, este jueves el rector de la UN, Ignacio Mantilla, publicó un comunicado en el que "expresa su más firme rechazo frente a toda conducta de acoso sexual y demás violencias basadas en género, las cuales vulneran los derechos humanos y afectan la dignidad de las personas".



Mantilla recordó que en la Universidad se estableció en 2012 una política institucional de equidad de género e igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, y que en 2016 se implementó el Observatorio de Asuntos de Género y el Protocolo para la Prevención y Atención de Casos de Violencia Sexual y Violencias Basadas en Género.



Asegura que cuando la universidad recibió la denuncia de la estudiante Sanabria, "se empezó a surtir la atención que prevé el protocolo antes mencionado. Esto incluye la iniciación del trámite disciplinaio al profesor implicado, el cual se desarrollará cumpliendo el debido proceso".



ELTIEMPO.COM