Falleció en Bogotá el teórico de la comunicación Eric McLuhan

Este viernes falleció en Bogotá Eric McLuhan, reconocido profesor canadiense con más de 40 años de experiencia en los campos de la comunicación y la literatura.



McLuhan, hijo del también teórico de la comunicación Marshall McLuhan, estaba en Colombia como invitado especial al lanzamiento del Doctorado en Comunicación de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana.

"Durante su estadía, el profesor compartió sus invaluables conocimientos, los cuales, al igual que las teorías de su padre Marshall McLuhan, son pilares vigentes de la comunicación", dijo la institución.Sus exequias se llevaron a cabo este sábado en la iglesia de Nuestra Señora de Torcoroma a las 11:00 a. m.

Precisamente durante esta visita al país, EL TIEMPO entrevistó a McLuhan sobre sus importantes enseñanzas.



De forma póstuma reproducimos a continuación esa entrevista.

'Las redes sociales son tan adictivas como la droga': Eric McLuhan

El gurú de la comunicación dio sus últimas impresiones sobre el futuro de la educación y el impacto de las redes sociales en entrevista con guiaacademica.com.



El reconocido teórico de la comunicación, Eric Mcluhan, hijo del filósofo y profesor, Marshall McLuhan, estuvo en Colombia dando sobre sus impresiones sobre el futuro de la educación y las comunicaciones, así como del impacto de las redes sociales en la juventud.



Invitado por la Universidad de la Sabana para dar apertura a su doctorado en Comunicación, Mcluhan concedió su última entrevista a guiaacademica.com y esto fue lo que dijo.

¿Cuáles son los efectos de un ‘ambiente tecnológico’ en la educación?

Cada medio tecnológico, háblese de un smartphone, computador o red social, causa una gran disrupción en la ecología del ambiente en el que estamos. Uno podría decir que cada avance tecnológico trae un cambio de clima, y es así, hay un cambio mental, físico, psicológico, social y cultural, como resultado.

¿Cómo pueden ayudar las redes sociales a la educación?



Las redes sociales están hechas para exactamente las mismas cosas que hemos hecho, pero de otra forma. Si quieres saber su efecto en la educación tienes que preguntarte de dónde los estudiantes recogen la información ahora. Muy poco de eso viene del salón de clases, es una nueva forma de la educación que está tomando forma.



¿Cuál es el futuro la educación tradicional?

La escuela es un lugar donde los chicos reciben una información muy especializada pero a una velocidad muy lenta. En las redes sociales e internet la tienes muy rápidamente y sabes qué está pasando ya mismo o qué pasará esta semana.



En la escuela sabes qué pasó hace un año, diez o veinte años atrás. La naturaleza de la educación es diferente, tienes que usar todo el ambiente tecnológico en el salón de clases. Con el computador puedes estar donde quieras, eso no era posible en un aula tradicional.



¿Qué opinión le merecen las redes sociales?

Las redes sociales plantean un nuevo tipo de sociedad, una nueva cultura, y ¿quién crea esa nueva cultura? Pues los niños.

¿Está bien mostrar todo en redes sociales?

No importa si está bien o mal, solo se está haciendo. Lo que hay que preguntarse hoy es ¿qué significa privacidad? No hay privacidad ahora, se fue. La privacidad hoy está en la misma posición que lo que era el ‘copy right’ en la industria musical hace unos 20 años. Pensaban que podían defender eso de las descargas gratis o de los formatos como el MP3. Lo mismo pasó con la privacidad, ya no hay, a donde quiera que vayas estás siendo observado. Olvida la privacidad, es algo del pasado, ya no vuelve más.

¿Cuál es el desafío con las redes?



Las redes son una nueva cultura. En la era de la televisión, 30 o 40 años atrás, las diferencias de edad en grupos tendían a desaparecer, porque los niños de todas las edades veían los mismos programas, los mismos shows de entretenimiento, los mismos avisos y así. Ahora, los jóvenes son más adaptables que sus hermanos mayores o padres; están en una cultura de lo viral. No tenemos idea realmente de cómo enfrentarnos a eso, nos estamos viendo en otra era.



Entonces, ¿hay que saber manejarlas?



Una de las cosas más malas de esto es que son muy, muy adictivas. Tanto como las drogas de opio o cualquier otra clase de droga. Son por sí mismas drogas y causan efectos similares a los que ya conocemos. Si se las quitas se vuelven ansiosos, invierten todo su tiempo en ellas y no pueden manejarlo. Hay institutos que ofrecen tratamiento para el uso de computador, redes sociales o videojuegos; eso es terrible.

