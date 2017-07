Aprender a maravillarse, la mejor forma de educar

Cuando el cielo está despejado, desde la cancha de fútbol del colegio Alessandro Volta, en la Calera, se alcanzan a ver los nevados de El Ruiz, Santa Isabel y Tolima. Entonces, el padre Marco Varela lleva a sus estudiantes a observar ese espectáculo natural y todos se ponen a cantar. Según el pedagogo, que tiene una experiencia de más de 40 años, en ese acto se refleja la pedagogía en la que es experto: la didáctica activa.

“Básicamente consiste en enseñarles a sorprenderse con la naturaleza que nos rodea para así aprender a respetarnos a nosotros mismos”, explica el docente y sacerdote italiano radicado hace varios años en Colombia. Según esta pedagogía –que surgió en Italia hace 50 años– , la capacidad de sorpresa está relacionada con qué tanto aprenden las personas. Sin embargo, las nuevas generaciones tienden a sorprenderse cada vez menos. Por eso la didáctica activa, además de su fundamento en el factor sorpresa, hace referencia a la experiencia “comunión y liberación”, difundida en este modelo educativo –presente en los cinco continentes– y basado en estudios y experiencias de vivenciales de instituciones educativas de todo el mundo.



La Fundación Monserrate, de Milán (Italia), lidera el proceso en Colombia, consciente del cambio que se está dando en el mundo contemporáneo. Y plantea un proceso de aprendizaje que se basa en el descubrimiento, donde los docentes son orientadores y creadores junto con los niños, y hacen parte de la experiencia de aprender junto a ellos. “Tanto estudiantes como profesores volvemos a sorprendernos”, asegura el Padre Varela.



Esta metodología está presente en dos colegios de Colombia: Campus Pampuri y el Alessandro Volta en La Calera, y en un jardín infantil en Villavicencio: el Gimnasio Giussani. Según el padre Varela, con la didáctica activa se despierta el conocimiento:

“Hay que despertar el fondo de la persona; buscamos despertar el corazón, la razón, la libertad, lo humano y el yo más profundo del estudiante, queremos que crezca ese yo, que sea activo”.



Es decir, parte de hacerles las siguientes preguntas al estudiante: “tú qué dices”, “qué entiendes”, “qué opinas”, “qué quieres”. Luego se estructura con estos interrogantes: qué harías, qué podemos hacer juntos; y termina con estas invitaciones: “empieza, arriésgate”.



“Uno puede aprender muchas cosas como un robot que asimila y repite; pero, en ese caso, la persona no ha crecido. Nosotros queremos educar a la persona, pero para hacerlo hay que despertarla antes”, añade el padre Varela.



Por ejemplo, en el colegio de La Calera desarrollan una feria científica en la que los estudiantes exponen sus investigaciones en temáticas tales como el ADN, la cosmología, la huerta, la ecología, el reciclaje y el medio ambiente, entre otros; todo, con los fundamentos antes descritos. La rectora de la institución, Luz Mary Moscoso, asegura que crearon ese espacio para los estudiantes porque están convencidos de que así los enseñan a ser responsables de sus propios aprendizajes.



En esta metodología los padres juegan un papel fundamental. Deben dejar el miedo, hacerle caso a la intuición, acompañar en todo momento a los hijos, bajarle a la ‘cantaleta’ y actuar con el ejemplo. Deben participar asertivamente en el proceso de formación de los niños.

Así funciona la didáctica activa

El proceso educativo debe involucrar con mayor protagonismo a la familia, ya que es la primera escuela de formación de toda persona.



El proceso de la educación es fácil, solo requiere de una herramienta básica con la que todas las personas nacen: la intuición.



No se necesita ser letrado o psicólogo para lograr asertividad en el proceso de formación de los niños. Solo se necesita dejar el miedo y atreverse a ser padres.



Cuando los padres se enteren de que están esperando un hijo, deben tomar una actitud positiva y aspiracional, que influirá en el carácter del niño y en la forma en la que asumirá las circunstancias de la vida.



Ante los correctivos, el consejo es dejarse guiar por la intuición y emplear el amor con misericordia; es decir, sabiendo que en cada momento deben perdonar los errores y replantear la estrategia de enseñanza de sus hijos a cada momento.



Hay que tener en cuenta que la ‘cantaleta’ simplemente logrará que el niño se sienta arrinconado, acuda a su lado irreverente y tome decisiones infortunadas.



Ante el acoso escolar o bullying, hay que motivar la solidaridad entre los niños y con este ejemplo se promueva la caridad con la ayuda entre unos y otros.



Los padres deben pensar en ellos mismos y hacer lo que los hace feliz; de esta manera, sus hijos tienen un modelo positivo que les permitirá aspirar a esa misma felicidad

‘Necesitamos más libertad en la educación’

Franco Nembrini ha sido profesor de lengua y literatura Italiana y de historia en la escuela secundaria. Se licenció en pedagogía en la Universidad Católica de Milán.



¿Cuál es el principal propósito de la educación?



El principal propósito es que el hombre se convierta en un hombre, que sea consciente de quien es, de cuál es el objetivo de su vida, de cuál es el sentido del mundo...el propósito de la educación es que un hombre sea libre



¿Qué hay que cambiar en el sistema educativo actual? ¿Qué es lo que tiene que permanecer?



Lo que hace falta hoy en muchos sistemas de educación, es la confianza en la libertad, en los colegios y en los docentes. No existe sistema que pueda sustituir la libertad del hombre: si no hay docentes libres, que tengan el deseo de comunicar una hipótesis positiva, interesante sobre la vida, no hay sistema que sirva.



Simón Granja

Redactor de EL TIEMPO