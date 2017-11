Mineducación lanza estrategia para fortalecer competencias ciudadanas

Frases frecuentes y cotidianas sobre la violencia de una ciudad como Bogotá desde el punto de vista de un niño podrían ser: “Mi mamá está insultando al conductor que nos cerró, tengo miedo porque no sé qué pueda pasar” o “mi papá está discutiendo mientras hacemos la fila en el supermercado con un hombre que se le coló”.

Son escenas del día a día que evidencian una problemática, y es que el ciudadano de a pie está contagiado de desconfianza e intolerancia, a la vez que carece de la habilidad del diálogo para resolver conflictos.



En Colombia, las cifras de homicidios por riñas callejeras lo evidencian: son incluso más altas que las del conflicto armado. Pero ¿cómo encontrar una solución para esa violencia cultural?



El Gen Ciudadano es la propuesta desde el Gobierno para ayudar a resolver el problema. Es un plan de formación para la ciudadanía que busca desarrollar competencias ciudadanas en los estudiantes y actores de la comunidad educativa para el ejercicio de sus derechos humanos.



Por medio de este programa se busca disminuir la violencia escolar, que es alta en Colombia y tiene reflejo en ámbitos no educativos. O, por lo menos, así lo demuestran pruebas internacionales y nacionales como el ‘Estudio internacional de cívica y ciudadanía’ (Terce) 2013 y pruebas Saber 2014 y 2015 de acciones y actitudes ciudadanas, según las cuales algunos estudiantes no cuentan con herramientas o habilidades para resolver conflictos de manera constructiva, o algunas escuelas siguen siendo espacios de discriminación.



Con Gen Ciudadano se busca formar en resolución de conflictos pacíficamente y en convivencia, y llevar la paz a la cotidianidad. Los expertos aseguran que una de las formas de erradicar la violencia cultural es desde la raíz y a través de la educación, desde las generaciones más jóvenes, de esos niños que ven cómo su madre insulta en el carro o que su padre pelea en el mercado y que pensarán, en un futuro no muy lejano, que la mejor forma de solucionar los problemas es con violencia.



Como dijo la ministra de Educación, Yaneth Giha, en el lanzamiento del programa: “Los jóvenes son el motor fundamental para impulsar la transformación de Colombia y el mundo. Serán ustedes los que tendrán la misión de activar el Gen Ciudadano entre sus compañeros de clases, multiplicarlo y hacer de sus facultades y hogares territorios de paz”.



Aunque la estrategia llega primero a los colegios, también busca entrar a las familias porque formar buenos ciudadanos no es una responsabilidad solo de las instituciones educativas, debe ser una corresponsabilidad con los padres y la sociedad en general. Por ello, cuando las familias se involucran en la educación de los niños y jóvenes, se activa el Gen Ciudadano.Un de las actividades que se está desarrollando para lograrlo son los campamentos GENeración PAZcífica, que empezaron en septiembre, y que tendrán cinco versiones regionales en noviembre y una nacional en 2018.

Tres ámbitos que se deben activar

Convivencia: se activa cuando se resuelven los conflictos de manera pacífica. Tratar a los demás con respeto también es ciudadanía.



Participación: cuando se comparte el punto de vista, se escucha y se llega a acuerdos con los demás, se activa.



Pluralidad: cuando se comprenden las diferencias, se reconoce la importancia de estas para la construcción de la sociedad y se trata al otro como un igual, se activa.



El Gen Ciudadano se reconoce cuando somos capaces de reflexionar sobre nuestros actos y sobre la importancia de resolver los conflictos de manera pacífica.

Paso a paso

El Gen Ciudadano se activa cuando mejoramos la manera de relacionarnos con los demás, cuando promovemos el manejo de emociones, de la empatía y del diálogo.



El Gen Ciudadano se multiplica cuando todos somos capaces de resolver los conflictos de manera pacífica, cuando nos convertimos en embajadores de las competencias ciudadanas en nuestros territorios.



