Desde 2016, 766 colombianos han cambiado de género legalmente

La Superintendencia de Notariado y Registro respondió este miércoles al reciente fallo de la Corte Constitucional que permite que menores de edad cambien de identidad de género en sus documentos de identidad, orden que recae directamente sobre las notarías del país y para cuya reglamentación la ‘Super’ tiene 30 días.

Jairo Alonso Mesa, superintendente, señaló que esa reglamentación se debe hacer en conjunto con la Registraduría Nacional del Estado Civil, pues no han quedado claros aspectos como si es necesaria la autorización de los padres de familia y los rangos de edad desde los que será permitido.



“La Corte da unos parámetros para esta reglamentación, dice que personas muy cercanas a cumplir los 18 años, también dice que necesitan un dictamen médico, no dice si necesita consentimiento de los padres o no, por lo que es algo que deberá determinar la Superintendencia junto con la Registraduría. En esto nos vamos a enfocar durante los 30 días siguientes”, dijo Mesa.



El procedimiento, que tiene un costo de $ 41.300, ha venido en aumento desde 2016. Según el Superintendente, porque cada vez más gente conoce el decreto que lo permite. Se trata del 1227 de junio de 2015, emitido por el Ministerio de Justicia.



En virtud de esa decisión, 766 ciudadanos han solicitado cambiar su identidad de género entre 2016 y 2018 en las notarías del país, según balance presentado por Supernotariado.



La proporción de cambios es de uno a tres. Es decir que, por cada cambio de género femenino a masculino, se hacen tres de masculino a femenino.



Además, estos se concentran en las tres ciudades principales del país: Bogotá, Medellín y Cali. Entre Antioquia, Valle y la capital, se han hecho 344 cambios en los registros civiles.

Supernotariado también informó que en enero de este año ocurrió un incremento de cambios de género femenino a masculino, con 14 casos, frente a 5 en el mismo mes de 2017 y 9 en enero de 2016. El cambio de masculino a femenino también incrementó, con 35 casos, frente a 24 del 2017 y 27 del 2016.



En general, se llevan a cabo más cambios de género en los primeros meses del año, y estos decrecen hacia el final del año, como muestran los gráficos presentados por la Superintendencia.

Cada mes, entre 11 y 37 personas se acercan a las autoridades competentes para hacer legal ante el Estado colombiano su cambio de identidad de género.



El trámite se debe hacer, preferiblemente, en la misma notaría donde reposa el registro civil de nacimiento original. Allí se debe presentar la solicitud por escrito, designando al notario al que se dirige y dejando claros el nombre y la cédula de ciudadanía del solicitante.



Esto aplica solamente para mayores de edad, y reglamentarlo para menores es la tarea del Superintendencia y la Registraduría.



Además, se deben presentar la copia del registro civil de nacimiento, copia de la cédula de ciudadanía y una declaración bajo gravedad de juramento en la que la persona indique su voluntad de corregir la casilla de sexo en el registro civil y demás documentos de identidad.



De llegar a arrepentirse, tendrá que esperar 10 años para solicitar una nueva corrección. Este trámite solamente se podrá hacer hasta dos veces.



ELTIEMPO.COM