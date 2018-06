Universidades colombianas no mejoraron su posición en ranking mundial

Ninguna universidad colombiana ha mejorado su posición en el ranking QS World University Rankings 2019 en comparación con los años anteriores. En el listado, publicado hoy por la empresa analista en educación superior a nivel global QS Quacquarelly Symonds, resalta que cinco universidades colombianas cayeron en el listado, otras cinco se mantienen estables en sus franjas, y, como algo positivo, se incluyó otra institución colombiana entre las 1.000 universidades del mundo en el listado: la Eafit.

A pesar de estas caídas, QS destaca que las universidades de Colombia reciben un fuerte reconocimiento por parte de los empleadores: Diez de las once instituciones situadas en reciben una mejor calificación en la métrica de ‘reputación del empleador’ - el cual mide la opinión de más de 42.000 empleadores del mundo-. Incluso, la Nacional y los Andes obtuvieron resultados en el top 100. Respectivamente, los puntajes son 82,1/100 (el 68 resultado más alto del mundo), y 78,5/100 (consiguiendo el puesto 80).



Resalta también del caso colombiano que ha mejorado su impacto de investigación. La media de citaciones por facultad de las 11 universidades subió de 6,07 en la edición anterior a 8,49 citas este año. No obstante, este resultado continúa siendo un cuarto inferior a la media global en relación a este indicador (60,3). Es decir, 10 de las 11 universidades colombianas están siendo cada vez menos citadas.



Además, las universidades de Colombia están fracasando en atraer a estudiantes internacionales a la misma velocidad que las instituciones de otros países: 9 de las 11 reciben un resultado muy bajo en el ítem del ratio de estudiantes internacionales.



En cuanto a la posición de las instituciones colombianas, en esta, la decimoquinta edición del listado, la Universidad de los Andes se posiciona nuevamente como la mejor del país en el puesto 272 a nivel mundial, y la sigue la Universidad Nacional que pasó del puesto 254 al 275.

Así estamos en América Latina

Noventa y tres universidades latinoamericanas aparecen en el listado de 1.000 universidades de todo el mundo. La Universidad de Buenos Aires (UBA) conserva su título como la mejor universidad del continente. También alcanza su posición más alta en la historia, y la más alta lograda por cualquier institución latinoamericana, al pasar del 75 al puesto 73.



Aún así, Brasil sigue siendo el único país que tiene tres de las diez mejores universidades de la región con la Universidad Estadual de Campinas (Unicamp) y la Universidad Federal de Río de Janeiro, también clasificadas en el escalón más alto. Colombia, Chile y México tienen, cada una, dos de las principales instituciones de América Latina.



En general, según el análisis de QS, el continente continúa luchando en relación con sus competidores globales. En total, 14 universidades latinoamericanas mejoraron, mientras que 28 bajaron en posición; 45 permanecen estables en su posición o dentro de una banda, mientras que 6 son nuevas participantes.



“La lucha de América Latina por registrar mejoras se puede atribuir principalmente a la relativa falta de reconocimiento que sus universidades están recibiendo entre la comunidad académica mundial”, asegura un comunicado de QS.

Mundo

Los diez primeros puestos de las mejores universidades del mundo no suelen cambiar mucho en comparación de un año con el anterior. Ejemplo de esto es el primer puesto: El Massachusetts Institute of Technology (MIT), de Estados Unidos, que continúa siendo el líder mundial con el récord de serlo durante siete años consecutivos. Sin embargo, para esta última edición, hubo un cambio destacado: la Universidad de Oxford (Reino Unido) logró arrebatarle a su siempre rival, la Universidad de Cambridge, el puesto 5. Algo que venía intentando desde el 2011, cuando se publicó la primera edición del ranking QS.



Tanto Reino Unido como Estados Unidos han visto sus rendimientos estabilizarse con más pequeñas mejorías que descensos. En cuanto a Europa, la mejor universidad sigue siendo Swiss Federal Institute of Technology (ETH Zurich), de Suiza, que alcanzó su puesto más alto hasta ahora en el ranking (7) después de haber mejorado su rendimiento en investigación, así como el ratio profesor / estudiante.



Asia es un continente que progresa significativamente. Singapur tiene las mejores universidades de la región: The National University of Singapore ascendió al puesto 11, seguida por la Nanyang Technological University en el 12. Y China tiene por primera vez una universidad entre las 20 mejores del mundo: Tsinghua University.

