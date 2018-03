Profesora británica, elegida como la mejor del mundo

Nunca en la historia del Global Teacher Prize, conocido como el premio Nobel de la educación, habían estado tantos profesores colombianos en Dubai, sede en la que se entrega el galardón. Durante la noche de gala de la entrega del reconocimiento, a las 7:30 pm, hora de Emiratos Árabes Unidos, uno de ellos estaba entre los 10 mejores del mundo; además, para esta versión, ya la cuarta que se celebra, otros dos maestros, uno de Envigado y otro de Santander, estuvieron entre los 50 mejores.

Entre el público estaba otro educador, Alexander Rubio, que quedo entre los 50 el año pasado, y también la profesora Katerine Franco, quien quedó en el mismo nivel hace dos años. En total, cinco profesores, que conformaban la mayor delegación latinoamericana.



Luis Miguel Bermúdez, bogotano de 36 años, era uno de los más opcionados para llevarse el galardón, según se rumoreaba en los pasillos del Hotel Atlantis, en la Isla artificial de Palma, donde durante la última semana se vivió el Global Education and Skill Forum 2018, el evento más importante de educación en el mundo y que culminó en la noche del domingo. Luis Miguel, había llegado hasta allí gracias a la enseñanza de educación sexual que imparte entre los alumnos de su colegio, en Suba (Bogotá).



Sin embargo, miles de niños haciendo el hashtag más grande del mundo y rompiendo un record, Guinness anunciaron como ganadora a la británica Andria Zafirakou. Entre el público, los colombianos, unidos, levantando la bandera y soltaron un suspiro de desconsuelo: “Nos robaron el Premio”, dijo alguno de ellos bromeando. Pero no eran solo los colombianos los que apoyaban a Luis Miguel. Chilenos, argentinos, peruanos, también alzaban la bandera tricolor, en señal de solidaridad con el Luis Miguel.



Aseguraron estar sorprendidos de que Andria quedara ganadora. Por lo menos, no estaba entre las apuestas. Sin embargo, es indudable que su trabajo es remarcable. Ella enseña en la Escuela Secundaria de Alperton Community School, en las cercanías de la ciudad de Brent, Reino Unido.



Brent es una de las ciudades con mayor diversidad étnica en Reino Unido y allí se hablan aproximadamente 130 lenguas, solo en las escuelas. Además, las familias de los jóvenes son de las más pobres en Inglaterra, comparten casa entre varias familias y están expuestas a violencia. Todo ese entorno afecta sus procesos de aprendizaje, sus habilidades socioemocionales y aísla a unos de los otros, principalmente porque, aunque están en el mismo espacio, parecieran pertenecer a mundos diferentes.



Frente a esta situación, Andria decidió hacer algo, y algo sencillo: unirlos. ¿Como? A través de lo que ella, durante su discurso de ganadora, lo definió como “la forma de cambiar el mundo”. Si, el arte. Trabajando con música, tejidos, pintura, y demás, se acercó a sus estudiantes y a sus familias para comprender sus contextos.



Pero faltaba algo, había una traba en la comunicación: las 35 lenguas que se hablan en su escuela. Así que decidió aprender lo básico de cada una. Logró ganarse la confianza y, específicamente, estableció buenas relaciones con los padres. Por su esfuerzo, Alperton es ahora una de las escuelas más certificadas por su calidad educativa.



“Este premio es para todos mis estudiantes y todos los maravillosos profesores que conocí en este viaje y en esta experiencia tan maravillosa. No hay otro trabajo como ser un maestro. ¿En qué otra profesión eres desinteresado y completamente dedicado a crear las oportunidades correctas para que otra persona lo logre? Estar en un salón de clases y ver a un alumno tener una idea y transformarla en un resultado formidable me satisface y me llena”, expresó, entre lágrimas, la profesora. Lo hizo ante un auditorio lleno de personas de todas las nacionalidades que, de pie, no paraban de aplaudirla.



Los profesores colombianos también aplaudían. Luis Miguel, en la tarima, la abrazó y la felicitó, al igual que todos los otros 8 maestros. Los tres representantes para esta versión fueron Jhon Alexander Echeverri Acosta, profesor de ciencia y tecnología en la Institución Educativa Comercial de Envigado (Antioquia); Carlos Enrique Sánchez Santamaría, profesor de computación y comunicaciones en el Instituto Técnico Industrial San Juan Bosco en Contratación (Santander); y, Luis Miguel Bermúdez Gutiérrez, profesor de ciencias sociales en el Colegio Gerardo Paredes de Suba, en Bogotá.



“No perdimos, este es un gran logro. Estamos entre los mejores profesores del mundo”, aseguro Jhon Alexander. Sin embargo, a pesar de este optimismo, hay algo que decepciona a los cinco, y es que el apoyo que han recibido por parte del Gobierno colombiano ha sido escaso, con excepción de la Secretaría de Educación de Envigado, que entregó recursos a Jhon. De resto, solo abrazos y felicitaciones de los políticos, nada más. “Acá estamos representando con orgullo la educación pública colombiana, y lo seguiremos haciendo. La educación puede hacer de Colombia un mejor país, y eso es lo que queremos”, concluyo Alexander Rubio.



