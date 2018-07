'Soy una defensora de la universidad pública': María Victoria Angulo

María Victoria Angulo, ministra designada de la cartera de Educación, se reunió con el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Nacional y advirtió sobre la necesidad de avanzar en las reformas que necesita el sector educativo.

"Soy una defensora de la universidad pública. La importancia que el presidente electo le da este tema formaba parte de los requisitos que necesitaba para encontrar empatía y asumir este reto”, añadió la ministra elegida.



Durante su primera intervención ante el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Nacional, la próxima ministra de Educación aprovechó para invitar a los miembros de este organismo a hacer equipo más allá de las discrepancias, para avanzar en la toma de decisiones urgentes acerca de los cambios y reformas que requiere el sector educativo.



“Necesito un CSU como órgano rector de la educación superior muy activo, como ya lo viene siendo”, señaló Angulo en un comunicado.



Entre los temas prioritarios para la ministra designada se encuentran la revisión de los presupuestos para educación del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes). Otros aspectos como el decreto en materia del aseguramiento en la calidad, previsto para implementarse en enero de 2019, no requieren necesariamente un cambio del ámbito legislativo.



Durante el encuentro, la ministra designada reconoció que las reformas del sector educativo son "tal vez las más difíciles de realizar". En ese sentido, se refirió al reto que representa la Ley 30 o de educación superior, un tema que para la nueva ministra requerirá de un trabajo conjunto con la universidad pública, que vaya más allá de la desinformación y las redes sociales.



“Es necesario reconocer que el país está en una situación fiscal compleja, pero que eso no implica que no se pueda llegar a acuerdos que con gradualidad se vayan implementando”, añadió la nueva ministra designada.



EDUCACIÓN