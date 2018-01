‘Millennials’: preocupados por el cambio climático y la corrupción

Hace algunos meses circuló en redes sociales una entrevista en la que el escritor inglés Simon Sinek describía lo que para él son los ‘millennials’, es decir, las personas nacidas entre 1984 y 2000, que, según cifras del Foro Económico Mundial, representan cerca del 50 por ciento de la población mundial.

“Son difíciles de manejar, se los acusa de ser narcisistas, egoístas, sin foco y perezosos”, decía el escritor. “Les dijeron que tendrían todo lo que quisieran, pero cuando consiguieron un trabajo y salieron al mundo real se dieron cuenta de que no obtendrían lo que querían solo por quererlo”, señalaba Sinek en el programa Impact Theory, del empresario Tom Bileyu.

Para Sinek, los ‘millennials’ son una generación de personas con bajísima autoestima, expertos en “ponerles filtros a sus vidas”, como lo hacen en las redes sociales, lo que les impide “construir relaciones profundas con los demás”.



En síntesis –afirmaba Sinek–, se trata de una generación impaciente, acostumbrada a la recompensa inmediata, ignorante de los mecanismos sociales de supervivencia, laboralmente insatisfecha, narcisista, incapaz de sostener relaciones más allá de los chats y de encontrar el propósito profundo de sus vidas.



La visión de Sinek sobre los ‘millennials’ es ampliamente compartida. No obstante, el más reciente estudio de Global Shapers Survey, una iniciativa del Foro Económico Mundial, desvirtúa ese estereotipo y muestra una faceta poco discutida sobre esta generación: su sensibilidad y capacidad de acción ante fenómenos como el calentamiento global, las discriminaciones, el flujo de migrantes y los conflictos armados.



El estudio (31.495 ‘millennials’ de 186 países, incluido Colombia) evidencia que ellos no son individuos pasivos cuyas vidas transcurren absortas en las selfis, sino agentes capaces de interpretar e intervenir en sus realidades.

Una gran preocupación

Los autores de la investigación encontraron que, independientemente de sus contextos nacionales, los ‘millennials’ tienen una preocupación común: el cambio climático. Casi la mitad de los jóvenes encuestados consideran que este es el principal desafío que hoy enfrenta el planeta y que los efectos perversos de la destrucción de los recursos naturales ya afectan sus vidas cotidianas y sus entornos inmediatos.



De hecho, el 91 por ciento de los ‘millennials’ afirmaron estar totalmente de acuerdo con los estudios científicos que demuestran que los humanos son responsables del cambio climático. Y ese sentimiento de responsabilidad se traduce en acciones concretas: el 78 por ciento de los encuestados dijeron estar dispuestos a cambiar radicalmente sus estilos de vida para proteger el planeta.



Pero esa no es la única problemática que preocupa a los jóvenes, expresan los investigadores. En América Latina, los ‘millennials’ se muestran muy preocupados por la escasa transparencia de los gobiernos y la falta de oportunidades educativas; en Estados Unidos y Europa predomina la preocupación por las diferentes formas de discriminación y, en África y Medio Oriente, por los conflictos armados a gran escala y de orden religioso. Esto, señala Tallulah D’Silva, miembro de Global Shapers, evidencia que “sus preocupaciones corresponden a contextos que los interpelan como generación y como ciudadanos”.



El estudio concluye, además, que entre los ‘millennials’ hay una comprensión amplia de la desigualdad económica y social y que, en general, la desigualdad la asocian con la restricción de las libertades de expresión, sexuales y religiosas, realidad a la que se sienten especialmente vulnerables.



Los autores de este trabajo subrayan además que la vocación activista de esta generación se evidencia en los criterios que consideran a la hora de elegir sus trabajos. Aparte del salario, la idea que más pesa en el momento de seleccionar un empleo es su propósito y su impacto sobre la sociedad.



De hecho, el 82 por ciento de los jóvenes encuestados aseguraron jugar un rol directa o indirectamente activo en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el 72 por ciento, que se movilizan en pro de la transformación de las realidades locales y globales.



Además, los jóvenes reclaman un lugar en los procesos de toma de decisiones de todas las esferas: gubernamentales, empresariales, sociales, académicas, etc. En América Latina, por ejemplo, el 65,9 por ciento de los encuestados creen que sus puntos de vista no son lo suficientemente considerados por los legisladores ni por los líderes empresariales.



“Los jóvenes están hablando. La mejor respuesta que podemos brindarles es demostrar que los escuchamos. Y la mejor manera de hacerlo es garantizar que sus ideas y preocupaciones influyan en nuestras decisiones y acciones como líderes”, dice Klaus Schwab, fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial.

Su perfil de líderes

En el estudio de Global Shapers, los ‘millennials’ manifestaron que son al menos tres las características que valoran en los líderes de sus entornos: su integridad, su orientación a la acción junto con la entrega efectiva de resultados y su capacidad para asegurar la paz y la estabilidad. También manifestaron lo que más les frustra de ellos: el abuso de poder, la burocracia, las barreras administrativas y la falta de entendimiento de las necesidades de los ciudadanos. La mitad de los encuestados expresaron que más académicos y científicos deberían participar en la esfera política.

Ante todo, conectados

La comunicación en línea es el modo de interacción predilecto de los ‘millennials’, pero, contra lo que muchos piensan, eso no ha devaluado la interacción cara a cara. De hecho, los jóvenes encuestados consideran que la interacción presencial es crucial.



Casi el 40 por ciento de los jóvenes encuestados consideran que internet es la principal herramienta de empoderamiento de su generación y otros (un 39 por ciento) que lo son las redes sociales y los medios de comunicación libres y alternativos.



Y aquí surge un punto de reflexión muy interesante aunque falte camino para que se desarrolle realmente como tal: “Los ‘millennials’ no ven en las nuevas tecnologías un potencial destructivo, sino de emancipación. Muchos las consideran indispensables para mejorar sus estilos de vida y carreras”, concluye la investigación.

No reconocen fronteras

Cuando Global Shapers les preguntó qué elementos definen su identidad, la mayoría de ‘millennials’ encuestados (41 por ciento) respondieron “soy humano”. “Para ellos –dicen los investigadores–, la identidad no se define por la región, la geografía o la etnia, sino por su condición humana”. Otra porción (18 por ciento) se define como “ciudadanos globales”, y solo un 13 por ciento afirmó que su identidad está fundamentalmente definida por su nacionalidad.



Y si la identidad no conoce fronteras, señalan los investigadores, “preocupaciones como las del cambio climático y la discriminación tampoco lo hacen”.



REDACCIÓN DOMINGO

EL TIEMPO

En Twitter: @eltiempo