Los más pequeños necesitan los maestros más ‘grandes’

La ciencia ya lo demostró, la mitad de las conexiones en el cerebro – y a una velocidad que jamás volverá a repetirse–, se realizan durante los primeros años de vida. Un ‘cableado’ que garantiza el desarrollo de la persona al preparar el terreno donde se cultivará todo tipo de aprendizaje.



La neurociencia lo llama plasticidad cerebral, un concepto que ha mostrado la imperiosa necesidad de dar a los niños entre cero y 5 años estímulos, educación y cuidados para que puedan sacar todo su potencial el resto de su vida. Algo rentable para ellos y para las naciones, como lo han señalado James Heckman, premio nobel de Economía, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) e innumerables investigaciones.

Esa es la razón por la cual cada vez más se ha vuelto la atención a los maestros y cuidadores de los infantes, pues en ellos recae gran parte de la responsabilidad de que esa oportunidad de oro no se pierda. “En algún momento pensamos que la atención a la primera infancia era un oficio menor, que los niños más pequeños necesitaban menos formación (…) Hoy sabemos que es mejor entregar un avión a un piloto ‘chifloreto’ que dar un grupo de niños pequeños a maestros que no tengan capacidades para cuidarlos y educarlos”, dijo hace un tiempo sobre el tema Jorge Eslava, director del Instituto Colombiano de Neurociencias.



Las capacidades de los profesores y cuidadores van desde tener las habilidades para hacer una ronda, preparar una obra de teatro, leer un cuento, bailar, cantar, hasta ayudarlos a comer el refrigerio e ir al baño. “Los maestros en esta etapa son los que deben tener la mayor disposición afectiva para poder relacionarse con los niños. Su pedagogía debe ser de escucha y sensibilidad para poder comunicarse. Por eso necesitamos que haya una reflexión en la pedagogía de la educación inicial”, explica Alexandra Mancera, de la Escuela de Pedagogía de la Fundación Universitaria Cafam (Unicafam).



Precisamente esta institución, junto con la Secretaría de Educación Distrital y el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP), realizó una investigación sobre las capacidades que requieren desarrollar los maestros de primera infancia para atender los retos que les imponen sus estudiantes. Para ello los investigadores visitaron colegios, enviaron formularios y hablaron con profesores y directivas. Así encontraron que la práctica pedagógica debe dar un giro, pues desborda la idea de enseñar el alfabeto, los números y las vocales, revaluada para esta etapa de la vida. “La reflexión sobre la pedagogía debe llevar a que los maestros reconozcan en los niños capacidades y lenguajes, que se les enseñe lo que les interesa teniendo claro cómo aprenden”, explica Mancera.



Uno de esos lenguajes, el rector a esa edad, es el juego, como también lo han señalado varias investigaciones. “Es la forma de estar de los niños y las niñas en el mundo. Pisan rayas, saltan, miran la hormiga, conversan con el otro porque jugar es la manera de estar y si no lo comprendemos y no lo comprenden los maestros estamos desperdiciando un momento valiosísimo”, explica Irma Salazar, de la Corporación Juego y Niñez, organización que lleva 18 años promoviendo el juego como el lenguaje de la educación.

Centrados en la realidad

Además de tener la capacidad de interactuar con los niños a través del juego, los docentes de los más pequeños también deben contar con la habilidad para responder a las necesidades de sus niños en sus respectivos contextos y territorios.



Néstor Sánchez, gerente del Proyecto Innovación de Corporación Juego y Niñez, explica que esas necesidades van desde el cuidado físico (comer solos, ir al baño, sonarse) hasta las propias de su cultura o su condición, pues cada vez es más común que en un mismo lugar compartan niños de diferentes etnias, regiones (e incluso países) y limitaciones (físicas o sensoriales).



La escritora y pedagoga Yolanda Reyes resume las situaciones de hoy con una frase contundente: “debemos responder a los padres que salen del clóset, a la tía que se hace cargo del niño porque los padres están en un programa de drogadicción y, en general, a las distintas familias. Los maestros de educación inicial deben estar preparados para eso y no para esa obsesión por la precocidad de los niños”.



En su concepto, los desafíos que impone la educación de la primera infancia obligan a contar con maestros que de verdad les gusten los niños, conozcan de desarrollo infantil y sean sensibles. “Suena a lugar común, pero no lo es, eso significa que vean a los niños como personas que los pueden interpelar, que les pueden hacer preguntas.



Que tengan una formación sólida o la posibilidad de adquirirla, que les interesen los padres, sean abiertos a las relaciones que hay y tengan actitud creativa y sensibilidad estética. En primera infancia es mucho lo que está en juego”, asegura.

Creadores de sueños

“Un docente para la primera infancia debe partir del reconocimiento de los niños y niñas como sujetos de derechos. Debe permitirles, a través de la ternura, que descubran y creen el mundo. Que reconozcan sus propias vivencias y potencialidades. En este proceso el docente debe tener en cuenta que cada niño y niña es diferente, lo que le implica adaptar sus aproximaciones pedagógicas a estas particularidades”, Adriana Espinosa, secretaria ejecutiva de la Alianza por la Niñez Colombiana.