¿Qué estudiaron los políticos que estarán en el Congreso cuatro años?

El pasado 20 de julio se instaló el nuevo Congreso de la República y en redes sociales se ha abierto el debate sobre los estudios académicos de algunos políticos, específicamente el de Ernesto Macías, el nuevo presidente del Senado, a quien señalan de haber falsificado su título de bachiller.

Macías ha manifestado recientemente que no terminó sus estudios en un colegio, pero validó el bachillerato en el Icfes. De hecho, en 2017, el político reveló en su cuenta en Twitter el título de bachillerato y de universitario.



Iván Duque también estuvo en el ojo del huracán durante su campaña presidencial, pues en redes sociales los usuarios señalaron que su especialización en la Universidad de Harvard era falsa. El Centro Democrático, sin embargo, aclaró que todo se debió a "un error", probablemente en la traducción de los diplomas.



La campaña de Duque dejó claro que solo se trataba de estudios ejecutivos con certificado de asistencia y que en las piezas oficiales de campaña él nunca se ha atribuido títulos que no tiene.



El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, también fue señalado de falsificar títulos de estudio cursados en la Universidad de París II y en el 'Institut International d’Administration Publique' (Iiap), Francia, en la década de los 70 y comienzos de los 80.



En marzo de este año, la Procuraduría archivó la investigación que le abrió a Peñalosa sobre los títulos falsos, argumentando que, pese a no tener las especializaciones, estas no son requisito para ser alcalde.



A continuación, conozca cuál es el perfil académico de algunos de los políticos que estarán en el Congreso durante los próximos cuatro años.



Ernesto Macías: Es el nuevo presidente del Congreso y milita en el Centro Democrático. Macías no culminó sus estudios de bachillerato, pero los validó, según él, en el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes) el 8 de julio de 1996. Se graduó como comunicador social en la Universidad Cooperativa de Colombia el 17 de diciembre de 2008.



El actual presidente del Congreso ha sido objeto de críticas, pues en redes sociales aseguran que nunca se graduó del colegio y que falsificó su diploma de bachiller.

Ernesto Macías: nuevo Presidente del Congreso:



— Nunca se graduó del colegio.



— Falsificó su diploma de bachiller (sin entrar a la U) y validó el título hasta 1996.



— Hizo 2 semestres de derecho en la ESAP, 2 en el Externado y 3 en la UAN.



Son datos y por eso hay que darlos. pic.twitter.com/po0Aj2APdx — Jonathan (@LeBouffartique) 20 de julio de 2018

Este debate está abierto desde hace varios meses e incluso, según el congresista, el tema fue puesto a disposición de la Corte Suprema de Justicia. En 2017, para evitar la criticas, Macías dijo en su perfil de Twitter que: "A quienes andan muy preocupados por mi diploma de bachiller les recomiendo solicitarlo al Icfes, y el de profesional a la UCC (Universidad Cooperativa de Colombia).

A quienes andan muy preocupados por mi Diploma de Bachiller les recomiendo solicitarlo al ICFES, y el de Profesional a la UCC. pic.twitter.com/AvOao8vJ5D — Ernesto Macías Tovar (@ernestomaciast) 22 de junio de 2017

Eduardo Pulgar: Fue elegido para ocupar la primera vicepresidencia del Senado. Pulgar, que pertenece al Partido de la U, se graduó como abogado en la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, según el portal Congreso Visible.



Pulgar adelantó sus estudios en el colegio Biffi y en el Colegio San Pedro Apóstol terminó sus estudios de secundaria. El senador tiene aproximadamente diecinueve años de experiencia en la política.



Angélica Lozano: Ocupará el cargo de la segunda vicepresidencia del Senado y pertenece al partido Alianza Verde. Según Congreso Visible, la bogotana es abogada de la Universidad de la Sabana y magíster en Gerencia y Práctica del Desarrollo de la Universidad de los Andes



De acuerdo con su hoja de vida, fue becaria de gobierno local y estatal en el Departamento de Estado de los Estados Unidos en 2010. Además, fue becaria del programa de Liderazgo del National Democratic Institute en 2004.



Paola Holguín: Con 58.005 votos, fue la senadora con más apoyo después de Álvaro Uribe. En su portal web, Holquín, quien es oriunda de Medellín, dice que estudió de primero a séptimo grado en el colegio Nuestra Señora del Carmen y culminó sus estudios secundarios en el colegio de la Universidad Pontifica Bolivariana (UPB) de Medellín.



Se graduó de comunicación social y periodismo en la Universidad Pontificia Bolivariana. Realizó una maestría en Estudios Políticos con énfasis en economía y desarrollo en la misma universidad.



Además, adelantó estudios de maestría en seguridad y defensa nacional en la Escuela de Guerra de Bogotá y estudios en políticas y estrategias de seguridad y defensa y de terrorismo y contrainsurgencia en el Centro de Estudios Hemisféricos de Seguridad y Defensa de la Universidad de Defensa en Washington.



Álvaro Uribe: El expresidente de Colombia y actual senador del Centro Democrático, según reza en su portal web, adelantó sus estudios de bachillerato en el Instituto Jorge Robledo, en Medellín. Se graduó en 1977 de la Universidad de Antioquia y obtuvo el título de doctor en derecho y ciencias políticas.



Es especialista en administración y gerencia de la Universidad de Harvard, institución en donde también estudió negociación de conflictos. Y además, recibió la beca Simón Bolívar que otorga el Consejo Británico.



Rodrigo Lara: Este político fue elegido como senador del partido Cambio Radical, con 90.413 votos. Según se lee en la página web del Congreso, Lara, nacido en Neiva, se educó en Bogotá en el Liceo Francés hasta los ocho años. Luego del asesinato de su padre, Rodrigo Lara Bonilla, viajó a Europa y finalizó su bachillerato en Francia.



Estudió derecho en la Universidad Externado de Colombia y realizó una maestría en la Escuela Nacional de Administración (ENA), en Francia. Además, hizo una especialización en Derecho Minero y Energético en la Universidad Externado de Colombia.



Roy Barreras: Fue elegido como senador del partido de la U con 110.358 votos. Según Congreso Visible, Barreras cursó estudios de medicina y cirugía en la Universidad Nacional de Colombia (1987). Tiene un postgrado en sociología y administración en la Universidad del Valle (1992-1993).



Estudió derecho público en la Universidad del Externado y se graduó en derecho internacional de los derechos humanos en la Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid, España.



En la actualidad, de acuerdo con el portal web, el político cursa una maestría en derecho en la Universidad del Rosario.



Antanas Mockus: El senador Antanas Mockus, perteneciente al partido Alianza Verde, comenzó su vida académica en Liceo Francés de Bogotá. Estudió matemáticas en la Universidad Nacional de Colombia, institución en donde también realizó una maestría en filosofía.



Mockus, quien recientemente ha causado polémica por bajarse los pantalones en la instalación del nuevo Congreso, también es licenciado en matemáticas y filosofía de la Universidad de Dijon de París, Francia. Es doctor honoris causa de la Universidad de París XIII y de la Universidad Nacional de Colombia.



Gustavo Petro: El excandidato presidencial Gustavo Petro también fue señalado, al igual que Enrique Peñalosa, de falsificar supuestamente en su hoja de vida tres títulos académicos para la aspiración al cargo de alcalde mayor de la capital.



En marzo de 2018, la Procuraduría archivó su caso, argumentando que las especializaciones no son requisito para dicha postulación, por lo que no se habría configurado ninguna falta disciplinaria.



Petro, quien obtuvo ocho millones de votos en la segunda vuelta presidencial, es economista de la Universidad Externado. Hizo una especialización en administración pública en la Escuela Superior de Administración Pública; tiene un máster de economía de la Universidad Javeriana y cuenta con una especialización en medio ambiente y desarrollo poblacional en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica.



Adicionalmente, tiene un doctorado en nuevas tendencias en administración de empresas en la Universidad de Salamanca, España.



En total se posicionaron 280 congresistas: 108 en el Senado de la República y 171 en la Cámara de Representantes.



EDUCACIÓN