¿En qué van los acuerdos entre el Gobierno y los profesores?

Una de las razones por las que Fecode convocó al paro nacional de maestros es el incumplimiento de los acuerdos pactados en 2017 con el Ministerio de Educación.



De 24 puntos, los cuales fueron estipulados el año pasado para poner fin al paro que duró 37 días, hasta el momento se han cumplido 12, según información de la cartera de educación. Seis están próximos a cumplirse y los seis restantes están en proceso.



Fecode, en un comunicado, aseveró que el Gobierno "no ha permitido avanzar en la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones, por lo cual, el

déficit presupuestal en el sector educativo sigue en aumento".

¿Cuáles son los convenios cumplidos?

Jornada única: En este punto se planteó revisar la definición de jornada única con el fin de ajustar la distribución del número de horas dedicadas a actividades académicas, descanso, alimentación escolar, entre otras actividades. Fecode insistió que la jornada laboral de los maestros debe ser homogénea, es decir, misma hora de entrada y de salida.



Reforma del Decreto 490 de 201: En este punto se buscó, principalmente, suprimir la figura de docente líder de apoyo y aquellos que estén cumpliendo con este cargo, serán ubicados como docentes de aula.



Reforma del Decreto 915 de 2016: Se propuso mejorar el proceso de ingreso al servicio educativo estatal, el cual se hace a través de la evaluación de aptitudes, experiencia, competencias básicas, relaciones interpersonales y condiciones de personalidad de los aspirantes a ocupar cargos en la carrera docente. La idea es que los profesores que ingresaron entre 2013 y 2016, se les reconozca su grado en el escalafón de acuerdo a su carrera.



Docentes orientadores: El objetivo es precisar cuál es la función específica de los profesores orientadores y así evitar que tengan funciones administrativas. Además, se plantea establecer una jornada laboral flexible.



Juntas de Educación: Se expidió la circular 46 del 31 de agosto de 2017, reactivando las Juntas Departamentales de Educación (Jude), Juntas Distritales de Educación (Judi) y Juntas Municipales de Educación (Jume).



Bienestar: El Gobierno Nacional se comprometió a continuar realizando los Juegos Deportivos del Magisterio y el Encuentro Nacional Cultural y Folclórico durante los años 2017 y 2018. A través de estas actividades, el Ministerio de Educación busca mejorar el bienestar laboral de los docentes del país



Primas extralegales: En el acuerdo colectivo se dejó constancia que sobre este punto no hubo acuerdo.



Nivelación salarial: En 2017 se cumplió con la expedición del Decreto 983 por el cual se estableció la bonificación para los docentes y directivos docentes, haciéndose efectivos los dos puntos porcentuales de nivelación salarial acordados para esta vigencia.



En 2018 se expidió el Decreto 322 del 19 de febrero que estableció el incremento de tres puntos porcentuales adicionales como nivelación salarial. Estos porcentajes se dan por encima del aumento que se decretó para los demás servidores públicos, según el Ministerio de Educación.



Decreto 196 de 1995: Se planteó crear una comisión encargada de revisar cuántos docentes no están afiliados al Fomag (Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio).



"Inicialmente se identificaron solo 135 docentes de la planta activa que no se encuentran afiliados al Fomag. Luego, a todas las 95 entidades territoriales certificadas, se solicitó información de los docentes no afiliados y docentes afiliados al régimen contributivo, lo cual permitió consolidar un total de 166 docentes no afiliados a Fomag pero que sí se encuentran afiliados al sistema de seguridad social con otras entidades", explicó la cartera de educación.



La conclusión, según el Gobierno, es que estos docentes ya no pueden ser afiliados a Fomag y, por ende, deben seguir afiliados como lo han estado durante su vida laboral.



Vivienda: Se estipuló la creación de una comisión que ejecute un estudio de las distintas alternativas de apoyo a la financiación de planes de vivienda de los docentes.



En reunión del 21 de junio de 2018 entre la ministra de Educación con el gerente del FNA (Fondo Nacional del Ahorro) se acordó presentar una opción para obtención de crédito de vivienda dirigido exclusivamente a los docentes y directivos docentes con tasas preferenciales de financiación. La propuesta está lista y fue anunciada a Fecode.



Garantías sindicales, laborales y de participación: El objetivo en este punto era modificar la Circular Conjunta 31 del 2011, la cual otorga permisos sindicales para docentes y directivos. Fecode buscaba que el Gobierno reparará a los docentes sobre las afectaciones sufridas durante el conflicto armado.



Para dar solución a esto, se creó una comisión tripartita, entre el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación y Fecode. Sin embargo, este punto no se pudo resolver ya que "es un tema regulado por normas legales y jurisprudencias de las altas cortes".



Seguimiento al cumplimiento de los acuerdos: Se acordó crear una comisión de seguimiento a los acuerdos pactados que se reunirá cada dos meses. Se han realizado seis reuniones de seguimiento con la presencia de la ministra de educación Yaneth Giha y de todo el comité ejecutivo de Fecode.

Los que están próximos a cumplirse

Bonificación pedagógica: Los maestros del país empezarán a recibir, en diciembre de este año, una bonificación anual equivalente al seis por ciento de su asignación básica.



Formación docente: Las partes acordaron que el Gobierno cofinanciará cursos de formación al 12 por ciento de los docentes que no aprobaron la Evaluación de Carácter Diagnóstico Formativa en la cohorte 2016-2017.



Según el Ministerio de Educación, se formuló el proyecto de decreto, el cual fue concertado con Fecode.



Reglamentación de escuelas normales superiores: Son instituciones dedicadas a la formación de profesores. El plan es fortalecer esos sistemas mediante un proyecto de reglamentación. El Ministerio de Educación ya inició el trámite de firmas para su expedición



Escuela, territorio de paz: Es un proyecto que planteó Fecode para comprender las realidades de las escuelas con relación a los contextos de guerra.



El Ministerio de Educación y Fecode están gestionando los recursos de cooperación internacional para ese plan.



Prestaciones sociales: Se planteó modificar el decreto 2831 de 2005 con el objetivo de agilizar el reconocimiento y pago puntual de prestaciones económicas de ley a los educadores.



Actualmente, el cambio se encuentra en etapa de revisión por parte de la Presidencia de la República para su expedición.



Relaciones técnicas: Realizar estudios sobre las relaciones técnicas docente-alumno y docente-grupo, que servirán como insumo para la comisión de reforma al Sistema General de Participaciones. La idea es que existe mejor equidad de los recursos en las zonas rurales y en las poblaciones más vulnerables.

Los seis acuerdos que se cumplirán a largo plazo

Financiación de la educación: La idea es garantizar de manera progresiva los recursos para cerrar la brecha y ofrecer acceso universal a la educación. Por eso, se busca modificar el Sistema General de Participaciones y hasta el momento se han realizado 10 sesiones de trabajo.



Cobertura de preescolar: Ampliar la cobertura del grado de transición de manera progresiva de forma que se logre el 80 por ciento en el año 2021.



Comisión tripartita: El plan es reactivar la comisión tripartita conformada por el Congreso, Ministerio de Educación y Fecode, para buscar mecanismos que permitan mejorar la educación del país.



Esa Comisión ya se instaló y se definió el plan de trabajo. Se han celebrado, hasta el momento, siete sesiones de trabajo.



Salud: El objetivo es que la cartera de educación realice un seguimiento a los operadores que prestan el servicio de salud a los docentes. No obstante, el Gobierno asegura que se han presentado problemas con el proceso, producto de las dificultades de la implantación del nuevo modelo de salud.



Fortalecimiento del Fondo de Prestaciones del Magisterio (Fomag): El Gobierno se comprometió a subsanar el pasivo prestacional que tiene tanto la Nación como las Entidades Territoriales certificadas con los maestros.



El Ministerio explicó que se formuló un estudio preliminar sobre el pasivo pensional y se están adelantando acciones ante el Ministerio de Hacienda.



Pago de deudas: Fecode y el Gobierno acordaron la recuperación de las semanas o días no laborados durante el paro de 37 días. Si bien este acuerdo no quedó estipulado dentro del acuerdo colectivo, se dará cumplimiento a lo estipulado en la mesa de discusión, según el ministerio.



"En el marco del plan de congestión de deudas, el Comité Operativo de Saneamiento de Deudas aprobó un monto de 21.578 millones de pesos para pagos", explicó la cartera.



EDUCACIÓN