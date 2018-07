Mineducación rechaza el paro nacional de maestros

Este miércoles 25 de julio salieron a marchar los maestros para solicitar al Gobierno Nacional mayores garantías de trabajo y seguridad. Las movilizaciones se realizan en Bogotá, Medellín, Cartagena, Cali y Bucaramanga, afectando la movilidad en esas ciudades.

Yaneth Giha Tovar, ministra de Educación Nacional, dijo, en un comunicado, que no existen razones que justifiquen la convocatoria de paro que hizo la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) y que afecta a millones de niños y jóvenes en todo el país.



“Hemos mantenido canales de comunicación abiertos con la Unidad Nacional de Protección para poner en conocimiento cualquier situación de amenaza a los profesores y para que se realicen las evaluaciones de riesgo pertinentes”, añadió la encargada de la cartera de educación.



Agregó que la sociedad y las instituciones colombianas deben estar unidos en favor de la protección y la vida de los educadores, y que si bien el Ministerio de Educación y el Gobierno Nacional respetan las movilizaciones y las expresiones de rechazo a posibles amenazas, también consideran que se deben unir esfuerzos para proteger el derecho a la educación de los niños y los jóvenes del país.



El paro que se está adelantando sería el tercero que realizan los maestros en lo corrido del 2018 y según Fecode, el ministerio de Educación no ha cumplido con los acuerdos pactados en 2017.



En ese sentido, el ministerio de Educación informó que de 24 puntos hasta el momento se han cumplido 12. Seis están próximos a cumplirse y los seis restantes están en proceso.



“Según el acuerdo que suscribimos con Fecode en 2017, no hay razones justificadas para convocar a este paro de 24 horas, el tercero del año. La primera razón, porque siempre hemos tenido abiertas las puertas del diálogo: como bien sabe Fecode, existe una Comisión de Seguimiento que funciona desde que se firmaron esos acuerdos y es en esa instancia donde se deben discutir las diferencias o preocupaciones, no alterando las clases de los niños y jóvenes de Colombia”, enfatizó la ministra Giha.



