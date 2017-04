La retroalimentación mejoraría resultados de estudiantes

Ante la pregunta: ¿los profesores le explican qué hizo mal cuando tuvo malas calificaciones?, el Icfes encontró que el 80 por ciento de los estudiantes de los grados 3, 5 y 9 que respondieron afirmativamente tuvieron, en promedio en la prueba de matemáticas, 320; mientras que los que respondieron negativamente tuvieron un resultado de 286.



Es decir, aquellos que afirmaron haber tenido retroalimentación alcanzaron un puntaje superior que quienes no la recibieron. Además, según el análisis realizado por el Icfes, la evidencia discrimina si es colegio oficial o privado, rural o urbano.

Por ejemplo, en los colegios oficiales rurales, los estudiantes que respondieron que sí reciben retroalimentación tuvieron un puntaje en promedio de 296, mientras que los que dijeron que no, el resultado fue de 262.



En el caso de los urbanos, los primeros tuvieron 312, y los que dijeron no, 283. Y el fenómeno se repite entre privados y oficiales. Según la directora del Icfes, Ximena Dueñas, los resultados demuestran que “el seguimiento al aprendizaje por parte de los profesores es independiente de la situación socioeconómica de los estudiantes. Aun así, la fuerte relación encontrada brinda evidencia sólida sobre la importancia de las prácticas docentes en el aprendizaje de los estudiantes”.



Aunque también aclaró que “estos resultados no consideran la influencia de otras variables que pueden estar relacionadas y no comprueban la existencia de efectos causales, pero sí permite ver claramente que es posible aportar al mejoramiento de la calidad de la educación del país con la adopción de simples metodologías que fortalecen el nivel de aprendizaje dentro del aula de clase, independientemente del nivel socio-económico al que pertenezca el colegio”.



Curiosamente, otro hallazgo es que los colegios privados con menos estudiantes entre los mejores resultados de las pruebas Saber son los que menos consideran que reciben retroalimentación.



El estudio también presenta cifras según las Entidades Territoriales Certificadas (ETC) departamentales, capitales y municipales, y los resultados se mantienen constantes. Por ejemplo, en Bucaramanga los que respondieron sí tuvieron un puntaje de 375, mientras que los que dijeron no, 325; Tunja: sí - 355, no- 322; y, Bogotá: sí - 349, no- 322. Y de igual forma en las ETC municipales y departamentales.

¿Qué dice el experto?



De acuerdo con los resultados del Icfes, Francisco Cajiao, experto en educación, considera:



“La tragedia de la evaluación es cuando no hay retroalimentación. El que recibe solo el resultado queda desconcertado. Los profesores a veces solo ponen una nota y ni siquiera ponen una observación, nadie puede preguntar”, explica Cajiao y pone como ejemplo a Shakira: “si alguien no le hubieran dicho que canta bien, pues seguramente no sería cantante”.



Según el experto, la retroalimentación que debe hacer el profesor entrenado debe depender de la materia que dicta. Es distinto como lo hace un profesor de literatura a uno de matemáticos. El primero pide un texto creativo, y no puede decirle al estudiante qué tiene que hacer; le puede hacer sugerencias para, por ejemplo, hacerlo más claro. Mientras que el de matemáticas sí le puede mostrar la forma exacta de cómo sacar un resultado.



Esta publicación del Icfes forma parte de la serie de documentos ‘Las características del aprendizaje’. Estos informes divulgan un tema específico del campo de los factores asociados al aprendizaje para el agregado nacional y para cada una de las 95 ETC del país.



Según la directora del Icfes, estos son herramientas para la discusión, el aprendizaje y el mejoramiento de la calidad de la educación. Además, pueden ser insumos útiles para decisiones de política pública y prácticas docentes.



