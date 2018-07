La falta de audición afecta el rendimiento académico

Es en la etapa escolar cuando el ser humano desarrolla la comunicación y el lenguaje a través de la audición binaural para desenvolverse en la sociedad; sin embargo, los estudiantes con alteraciones en la audición, como inflamaciones e infecciones en el oído o que usan reproductores de audio a alto volumen, entre otros factores, pueden ser vulnerables a retrasos en el aprendizaje.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), un 60% de las pérdidas auditivas en menores de 15 años se pueden prevenir con una atención en salud adecuada, aunque algunas veces no hay detección temprana.



“Es difícil que los padres de familia o profesores detecten si los niños entre los 5 y los 9 años escuchan correctamente por los dos oídos, ya que a esta edad los menores no están tan alerta al funcionamiento de su cuerpo”, afirma María Piedad Núñez, especialista clínica de Cochlear.



Una de las grandes limitaciones para detectar pérdidas auditivas en la etapa escolar es que los profesores y padres de familia suelen confundirlas con falta de atención a propósito por parte de los estudiantes, pues ellos, usualmente, no quieren llamar la atención por su condición y prefieren ubicarse al fondo del salón de clase para pasar desapercibidos.



No obstante, la incapacidad de escuchar correctamente por los dos oídos no solo afecta su integración en el ambiente escolar, sino el rendimiento de su organismo, ya que, al recibir la información incompleta de sus profesores o compañeros, deben esforzarse el doble para alcanzar a escuchar, tomar apuntes y procesar la información al mismo tiempo, lo que se refleja en cansancio y dolores de cabeza.



EDUCACIÓN