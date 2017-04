Jóvenes emprendedores representarán a Colombia en Alemania

Tras una convocatoria que realizó la organización Entrepreneurs Organization (EO) de Colombia para participar en el Premio Estudiante Emprendedor, de 100 jóvenes empresarios que se presentaron el pasado 10 de marzo, Gabriel Maya y Nathaly Millán ganaron con su empresa Zen Natural’s.



Estos empresarios, que trabajan con productos de belleza naturales a partir de ingredientes de la biodiversidad suramericana como la quínoa, fueron premiados con 10 millones de pesos y además representarán a Colombia en el evento Global Student Entrepreneur Awards en Frankfurt, Alemania, del 28 al 30 de abril del 2017. El premio para el ganador global es de US$150.000.

Gabriel Maya, estudiante de Mercadeo y Negocios internacionales y Nathaly Millan, estudiante Administración Ambiental, empezaron su emprendimiento hace tres años y han participado en diferentes convocatorias para emprendedores como ‘El Destapador del Futuro’ cuyo premio era un viaje a Estados Unidos donde firmaron contrato con una de las empresas más grandes de ese país relacionado a productos naturales.



Según Gabriel Maya “el concurso fue bastante reñido, se presentaron más de 100 participantes, luego de esto escogían los mejores proyectos para presentarse en Bogotá”.



Durante todo un día presentaron el proyecto a diferentes jurados y después de evaluar los proyectos que tenían mayor alcance o potencial para representar a Colombia, comunicaron quienes pasaron la primera etapa.



Por último, nuevamente presentaron la empresa pero esta vez a toda una mesa de 20 jurados donde preguntaban ventas realizadas, proyecciones, costos de producción etc. En esta última fase ya decidieron quien era el ganador.



Está empresa que se encuentra ubicada en Cali, actualmente trabaja con 12 mujeres cabeza de familia y con familias campesinas proveedoras del producto principal. “Hemos demostrado que con disciplina, perseverancia y pasión se puede entrar a un mercado tan competitivo y difícil como lo es Colombia y Estados Unidos”, aseguró el joven emprendedor.



Para Nathaly Millán “la forma de proponer proyectos innovadores debe ser pensando ‘fuera de la caja’, toca ir más allá de lo que tenemos al frente, hay que investigar, proponer, ensayar, pero sobre todo, hay que tener pasión por lo que decidamos emprender, porque de esta manera logramos subir de mejor manera los peldaños hacía el éxito”.



La empresa de estos jóvenes que el año pasado facturaron $218 millones de pesos exportando su línea de cosméticos ya no solo a Estados Unidos sino también a Canadá, piensan que la mejor forma de llegar a competir a Alemania es mostrando lo fuertes que son en diseño, mercadeo y publicidad.



“Estamos armando un gran contenido impactante del trabajo que realizamos con nuestros campesinos y las madres cabeza de hogar para demostrar cómo está mejorando su calidad de vida y sus cultivos, sobre los productos, haciendo gran énfasis en el impacto social que realizamos”, afirma Millán.



Estos emprendedores, que además de querer representar a Colombia y llevarse el premio en Alemania, están pensando en abrir el mercado en otros países que ya tienen identificados, ampliar su portafolio y solidificar su marca.



El Premio al Estudiante Emprendedor es promovido en el país por el capítulo Colombia de Entrepreneurs Organization (EO), una organización sin ánimo de lucro que busca conectar emprendedores a nivel mundial para apoyar su desarrollo empresarial, personal y familiar. La entidad está presente en 45 países del mundo y cuenta con más de once mil integrantes.

Otros ganadores

Además EO también premió a los estudiantes que quedaron en segundo y tercer lugar, brindándoles asesoría y consultoría en planeación estratégica, finanzas, seguros y marca para el desarrollo de su negocio por parte de miembros de EO.



Incluso podrán participar en rondas de negocios con la Red de Ángeles Inversionistas de la Fundación Bavaria y difusión de su empresa en medios de comunicación.



El segundo fue para los emprendedores Nicolás Bernal, Lorena Bernal y Luis Felipe Pinillos, quienes presentaron Nalpi Herbs, donde cultivan hierbas aromáticas a base de la albahaca. Este emprendimiento nació en el 2014 y está ubicado en Honda, Tolima.



En la categoría de Responsabilidad Social el premio fue para Jaime Osorio, estudiante de Finanzas, Comercio Exterior y Administración de Empresas, quien concursó con la empresa EKAAN, palabra compuesta del idioma Wayuunaiki que significa alimentarse saludablemente. Además participó con el producto Chichero, una bebida láctea fortificada, cien por ciento cereal, con gluten, premezclada vitamínicamente, dirigida inicialmente a niños.