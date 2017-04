Joven de 19 años desapareció en Bogotá

El joven de 19 años, Víctor Andrés Tobaría, y estudiante de Diseño Gráfico de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, salió el jueves de su casa en el barrio Carabelas al sur de Bogotá en horas de la mañana hacia su universidad y desde entonces se desconoce su paradero.



El día que desapareció, vestía chaqueta y pantalón negro y botas militares. Salió, según se puede observar en las cámaras de seguridad, a las 9:17 am.



"Tenía una cita a las 10 am en la universidad con algunos compañeros para presentar un trabajo", explica el padre del joven. Los compañeros lo llamaron a las 9:30 y dijo que iba en camino. Cuando no llegó a las 10 am, lo volvieron a llamar y el teléfono ya estaba apagado.

Según su padre, ya pusieron la denuncia ante la Policía Metropolitana y ante la Medicina Legal. Sin embargo, el apoyo que han recibido por parte de las autoridades ha sido muy poco.



Por otro lado, los compañeros y amigos del joven se han movilizado en redes sociales para encontrar a Víctor.



Los padres del menor piden que si alguien tiene información sobre el paradero de Víctor se comuniquen a los siguientes números: 311 2135980 - 3125091950.