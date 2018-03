Piden al próximo gobierno garantizar educación de niños y adolescentes

Un informe de NiñezYA –inciativa que reúne a 100 organizaciones civiles para incidir en el debate electoral– recoge las últimas cifras disponibles del Ministerio de Educación, de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (Ends) y del Departamento Nacional de Estadística sobre la escolaridad en el país y muestra el panorama para los niños, niñas y adolescentes.

Algunas cifras del documento aluden a la población rural del país y resaltan la desigualdad que hay entre campo y ciudad. Según el Ministerio de Educación, el 40 por ciento del total de niños y niñas que no asisten al colegio corresponden a zonas afectadas por el conflicto armado. Se destaca también que en el año 2016, 70 por ciento de los establecimientos educativos en zonas rurales no contaban con alcantarillado. En este mismo año, cerca de 280.562 niños, niñas y adolescentes desertaron de sus colegios.



La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) dice que la secundaria es el mínimo educativo que reduce la posibilidad de vivir un futuro en situación de pobreza. Aún así, destaca el reporte de NiñezYA, el promedio de años de escolaridad en Colombia era de 7,3 en el año 2015. Esto significa que 56 de cada 100 colombianos no tienen secundaria completa.



Según explica Mónica Osorio, líder de alianzas institucionales e incidencia de la Fundación Saldarriaga Concha, el planteamiento de NiñezYA es velar por la garantía de la igualdad y el derecho a la educación de todos los niños, niñas y adolescentes. “Especialmente, de quienes viven en las áreas rurales o rural dispersa y que no tienen cómo acceder a educación de calidad en estos territorios”, dice.



De igual manera, en lo que se relaciona con temas de inclusión, NiñezYA pone sobre la mesa los asuntos relacionados con los niños y adolescentes con discapacidad. En el informe se estima que 135.000 personas con discapacidad están excluidas de la educación regular.



“A pesar de que tenemos el decreto de inclusión, el porcentaje de niños con discapacidad que se matriculan en los colegios es muy bajo”, explica Osorio.



En este sentido, el planteamiento para los precandidatos es que debe existir un esfuerzo colectivo para garantizar los derechos a una educación con calidad de los menores, “independiente de su condición, etnia, lugar en donde viven o su discapacidad”, continúa Osorio.



NiñezYA busca que los programas de gobierno de los candidatos incluyan acciones dirigidas a la protección de los ciudadanos menores de 18 años, que en el país corresponden a una población de 15’448.285 personas, y que esto sea insumo para el próximo Plan Nacional de Desarrollo.

VIDA