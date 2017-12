Los abuelos, un respaldo de la familia también en Navidad

“Ente 2015 y 2050, la población mundial mayor de 60 años pasará de 900 millones a 2.000 millones”, destaca la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta entidad manifiesta que gozar de buena salud es fundamental para que las personas mayores mantengan su independencia y puedan desempeñar un papel activo tanto en la vida familiar como en la de su comunidad.



Y son en estas fechas previas a la Navidad cuando llegan las vacaciones escolares y los abuelos prestan una gran ayuda a los matrimonios en los que ambos desempeñan labores fuera del hogar.

“La capacidad funcional de una persona aumenta en los primeros años de la vida, alcanza la cúspide al comienzo de la edad adulta y, a partir de entonces, empieza a declinar. El ritmo de descenso está determinado, al menos en parte, por nuestro comportamiento y por las cosas a las que nos exponemos a lo largo de la vida” indica el organismo sanitario internacional.



“Entre ellas cabe mencionar lo que comemos, la actividad física que desplegamos y los riesgos que asumimos, como el hábito de fumar, el consumo nocivo de alcohol o la exposición a sustancias tóxicas”, detallan desde la OMS.

Figura fundamental

Este organismo también señala que en la actualidad es habitual que las personas de edad trabajen, ya sea de forma remunerada o no, atiendan a familiares y amigos y colaboren tras la jubilación en organizaciones y asociaciones.



“Un elevado porcentaje de personas mayores cuidan de sus nietos y de otros parientes y amigos de forma regular. De ese modo, en el caso de los nietos, ayudan también a sus hijos”, apunta.



“La figura del abuelo es fundamental para el desarrollo personal de los nietos. Por un lado, los abuelos ejercen de guía y ayudan a la paternidad; también, a menudo, son modelo de rol para los futuros padres, desde las primeras tareas de cuidado del recién nacido hasta las pautas de crianza o el mantenimiento de límites en la adolescencia”, comenta Sacramento Pinazo-Hernandis, vicepresidenta de Gerontología de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG).

La figura del abuelo es fundamental para el desarrollo de los nietos. Son modelo de rol para los futuros padres, desde las primeras tareas de cuidado del recién nacido FACEBOOK

TWITTER

La doctora añade que ejercer el rol de abuelo “es una forma de sentirse socialmente integrado, lo que incrementa el bienestar y el sentimiento de utilidad y hace disminuir el sentimiento de soledad, sobre todo en momentos de pérdidas”.



Además, la especialista subraya que entre abuelos y nietos “se crea un vínculo especial de reciprocidad, en el que cada uno aporta aspectos fundamentales y únicos al otro”.



Sin embargo, aunque en la mayor parte de los casos el cuidado de los nietos “es una actividad que se hace de forma voluntaria y con agrado, también es verdad que, en algunos casos, las abuelas y abuelos tienen la sensación de realizar una jornada laboral a tiempo completo y se sienten forzados en unas cargas de cuidados y educación”, expresa José Antonio López Trigo, presidente de la SEGG.



En este sentido, los especialistas de la SEGG ofrecen algunas recomendaciones a los abuelos que asumen la tarea de cuidar de sus nietos.



En primer lugar, les aconsejan que hagan lo que puedan y no se sobrecarguen de labores. “Cuidar de los nietos debe ser una actividad placentera, nunca una carga o labor que nos supere”, manifiestan.



De igual modo, afirman que hay que aprender a decir no ante tareas de las que no se vean capaces o si tienen otros planes o compromisos.



Así, señalan que es importante reservarse su propio espacio y tiempo, seguir practicando las actividades que les gustan y disfrutando de sus ratos de ocio.

Límites necesarios

También insisten en la importancia de la comunicación. “Ante cualquier problema, o si la situación se va de las manos, háblelo con su hijo o hija. Lo mejor será establecer unas reglas básicas y que siempre haya una comunicación fluida entre ambos”, exponen.



En lo relativo a las reglas, los expertos de la SEGG señalan que es necesario poner límites a los niños. “Estar con el abuelo no significa que el nieto haga lo que le dé la gana”, afirman. Por lo tanto, recomiendan a los abuelos establecer una serie de normas que los nietos deben cumplir cuando estén con ellos.



Asimismo, les aconsejan no descuidar su propia salud. “Conozca dónde están sus límites y no se olvide de sus revisiones médicas”, apuntan.



De igual manera, hacen hincapié en la importancia de mantenerse en buena forma física, para lo que se requiere hacer ejercicio, seguir una dieta adecuada y estimular la mente. Otra de sus recomendaciones es intentar realizar actividades que se adecúen a los abuelos y los reconforten tanto a ellos como a sus nietos, especialmente en las fechas festivas.



“Debe pensar en usted a la hora de planificar actividades. Por ejemplo, llevar a los nietos al parque de atracciones puede ser poco adecuado y demasiado estresante para los abuelos. En cambio, un paseo por el parque o unos juegos de mesa pueden resultar estupendos para pasar una tarde”, detallan.



PURIFICACIÓN LEÓN

EFE Reportajes