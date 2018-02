El profesor bogotano que impacta al mundo enseñando sobre sexualidad

Una vez se acabó la clase, varias de las niñas del salón empezaron a llorar. Se dieron cuenta de que desde pequeñas estaban siendo abusadas sexualmente. El profesor Luis Miguel Bermúdez terminaba de explicarles a sus estudiantes qué es el abuso sexual, cómo se da, y todo lo referente a esta violencia oculta en muchos hogares colombianos, y con mayor injerencia en aquellos que son de bajos recursos. Similares a los de estas niñas en la localidad de Suba.

El profesor Luis Miguel es delgado y usa gafas, y se emociona cuando les habla a sus estudiantes. Además, la propiedad y el empoderamiento que tiene sobre los temas que domina le dan la fuerza que sus músculos no aparentan. Él es una muestra de que los hombres que cambian el mundo no suelen ser los héroes musculosos, sino hombres sencillos y honestos que creen en lo que hacen y que a pesar de ver ante sus ojos la desgracia, creen en un futuro mejor.



Aunque el docente sabía desde hace dos días que quedó nominado entre los 10 mejores profesores del mundo en el Global Teacher Prize –considerado el ‘nobel’ de la educación– no pudo evitar las lágrimas cuando el presidente de la República, Juan Manuel Santos, lo llamó el martes en la noche para felicitarlo por su logro. El anuncio público de los 10 finalistas fue de Bill Gates, cofundador de Microsoft, quien destacó que tener un buen maestro puede ser el factor más importante para que los estudiantes tengan una buena educación. Dijo también que estos educadores son líderes innovadores.



Sin embargo, la mayor gratificación para el profesor fue llegar a su colegio y ser recibido por sus estudiantes a los que les ha cambiado la vida, felicitándolo y abrazándolo por su gran logro. “Toda la comunidad educativa está muy motivada y muy emocionada. Este reconocimiento no es mío, es de todos ellos”, aseguró a EL TIEMPO.



El profe tiene ante sus ojos, dice, un futuro mejor que tiene forma de niños. De niños que viven en condiciones de pobreza, que provienen de familias, en su mayoría, desplazadas y de niveles educativos bajos y que por los destinos trazados por la guerra terminaron en la localidad de Suba. Estos niños, sus estudiantes, por ese mismo azar, terminaron estudiando en el colegio Gerardo Paredes, y al encontrarse con el profesor, sus destinos cambiaron.

El proyecto que, como dice él, lo puso en donde está hoy. Desde hace unos tres años desarrolló un currículo en torno a la educación sexual para reducir los embarazos en adolescentes. En un momento llegó a tener hasta ocho alumnas embarazadas en un salón; en el 2013 en todo el colegio había hasta 60. En la actualidad, la cifra es de una sola estudiante embarazada.



“Como profesores tenemos que enfrentarnos a problemas que van mucho más allá del aula de clase. ¿Cómo podemos exigirle a un niño que saque buenos resultados cuando me dice que tiene hambre, o cuando identifico que ha sido abusado?”, expresa.



La incorporación del proyecto de ciudadanía sexual en esta institución no fue nada fácil. Personalmente le trajo como consecuencias ser víctima de matoneo dentro del mismo colegio.



El profesor asegura que le parece increíble e inentendible que los niños se mueran de hambre, los abusen, los asesinen, pero que por esas cosas nadie se indigne tanto como lo hacen cuando se habla de incorporar un proyecto de educación sexual en el ámbito escolar.



Sin embargo, no solo la nominación al Global Teacher Prize sino también haber sido elegido el mejor profesor por el Premio Compartir al Maestro, en el 2017, le reafirman que su proyecto vale, y vale mucho.



Quedar entre los 10 mejores profesores del mundo ya es un logro enorme, y lo será aún más si resulta elegido como el mejor de todos. El Global Teacher Prize es un premio que se creó para reconocer el trabajo de un profesor que haya contribuido de manera sobresaliente a la profesión y puesto de relieve la importante función que los profesores desempeñan en la sociedad.



Además, el premio da a conocer miles de historias de heroísmo educativo que han transformado la vida de los jóvenes y reconoce así el trabajo excepcional de millones de profesores en todo el mundo. En la edición del 2017, la ganadora del premio fue Maggie MacDonnel por su trabajo con comunidades indígenas en Salluit, en el Ártico canadiense. El ganador se conocerá el 18 de marzo en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

Metodología de evaluación del premio

El Global Teacher Prize es un galardón que se otorgó, por primera vez, en el 2015. La del 2018 es la cuarta edición, y será auditada por la firma Price Waterhouse Coopers (PWC). El jurado que elegirá al ganador está compuesto por directores de escuelas, expertos en educación, periodistas, emprendedores o directores de empresas y científicos del mundo.



Entre los criterios en los que se basan para nominar a los docentes del mundo se cuenta que hayan recibido premios nacionales o locales por su labor en sus respectivos países; que hayan incentivado el uso de prácticas innovadoras y eficaces a sus alumnos para un problema determinado; que hayan logrado resultados de aprendizaje que puedan ser comprobados, entre otros.



