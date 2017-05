Así logró Carolina que la becaran en la mejor universidad del mundo

Carolina Ortega es la única colombiana admitida y becada, para el 2017, por la mejor universidad del mundo según el ranquin QS 2016: el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, su sigla en inglés), en Estados Unidos.

Por el campus de la prestigiosa y exigente universidad han pasado personajes como Kofi Annan, séptimo secretario general de las Naciones Unidas y premio Nobel de la Paz; Edwin Aldrin, la segunda persona en pisar la Luna en la misión del Apolo 11; Amar Bose, fundador de Bose Corporation, y Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel.



Los colombianos egresados del MIT son el expresidente Virgilio Barco; los empresarios Henry Éder Caicedo y Luis Fernando Alarcón, y el politólogo Gabriel Murillo Castaño.



La joven, de 17 años, compitió contra 20.247 postulaciones de todo el mundo, de las cuales solo el siete por ciento fue aceptado. Del total de admitidos, el ocho por ciento es de origen latino. Carolina entrará en el segundo semestre de este año, con una beca del 80 por ciento que cubre los costos de sus estudios. Hará dos carreras simultáneas: matemáticas e informática.



Sus orgullosos padres, Carolina Pérez y Jaime Ortega, cuentan que la joven estudiante siempre se ha destacado por su buen rendimiento académico. El próximo 16 de junio se graduará del colegio Santa Francisca Romana (Bogotá) con un promedio de 8,5 sobre 10.



“Mi hija siempre ha sido muy responsable, decidida y aplicada. Desde muy pequeña le gusta armar rompecabezas y jugar todo lo que tuviera lógica. Ella sola tomó la decisión de entrar al MIT. Es apasionada por las ciencias y las matemáticas”, dice la madre.



Carolina recibió apoyo de ISC Group, empresa colombiana que brinda asesorías para obtener becas en las mejores universidades de Estados Unidos. Su director, Manuel Liévano, explicó que la joven estuvo apalancada en el programa ISC Mentors, donde personalizó su estrategia de aplicación al MIT.



“Transformando su perfil, hicimos que ella se destacara entre una población altamente calificada”, dijo Liévano.



Según Isabel Londoño –experta en procesos de becas–, entrar al MIT es muy difícil. “Debemos celebrar que esta joven lo haya logrado y aún más que sea una mujer”. Carolina, en charla con EL TIEMPO, contó cómo construyó su sueño y qué espera del nuevo reto.



¿Por qué el MIT?



Es una de las mejores universidades de ciencias del mundo. Además, genera oportunidades de trabajar en investigaciones. Y da una ayuda financiera importante. Ellos se fijan en lo que eres como ser humano. Desde muy pequeña participé en olimpiadas de matemáticas y ahí conocí jóvenes que estudiaron en el MIT. Así me fui convenciendo de postularme. No es una decisión que tomé de la noche a la mañana.



¿La educación que recibió en el colegio es lo suficientemente buena para enfrentar los retos que se le vienen en esta universidad?



Sí. Sé que es una universidad difícil, pero me siento lo suficientemente preparada para enfrentar lo que se me viene. Quiero aprovechar lo máximo y sacar lo mejor de mí y ver hasta dónde puedo llegar. El colegio me ha dado las bases suficientes para empezar un nuevo sueño.



¿Piensa regresar a Colombia después de graduarse?



Sí lo he pensado, pero la vida da muchas vueltas. Me podría quedar o podría volver a Colombia. Todo depende de las oportunidades y de las cosas que pasen durante estos cuatro años. Pero sí me gustaría volver.



¿Alguna recomendación para los estudiantes que quieran seguir su camino?



Entrar a estas universidades es difícil, pero no es imposible. Los padres juegan un papel importante. Hay que enseñarles a los hijos a aprovechar el tiempo libre; yo estuve en olimpiadas de matemáticas y eso ayudó a que la universidad me viera diferente a otros que solo tienen un buen promedio en el colegio.



¿Por qué cree que pasó en el MIT?



No tengo la fórmula mágica. Pero luché mucho por alcanzar este sueño.

Una universidad muy rigurosa

Ser un estudiante destacado no es el único requisito para entrar al MIT.



Hay que presentar el examen SAT de razonamiento, que tiene una prueba de redacción y comprensión lectora, uno de matemáticas y el SAT Temático, que es sobre alguna ciencia en particular.



El estudiante debe entregar cartas de recomendación de profesores, cinco ensayos y demostrar evidencias de actividades extracurriculares y de honores como estudiante distinguido. También debe presentar el examen TOEFL y obtener más de 110 puntos, y debe mostrar un certificado de las notas académicas de los últimos cuatro años.



YULI SALAZAR

Para EL TIEMPO