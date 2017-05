Santos, homenajeado por Fulbright Colombia

Por su trayectoria, liderazgo y compromiso con la paz en Colombia, ayer Fulbright Colombia destacó a Juan Manuel Santos, presidente de Colombia y exbecario de este prestigioso programa académico de Estados Unidos.



De acuerdo con información del Ministerio de Educación, Santos fue beneficiario en 1981 del programa Fulbright Fletcher Visiting Fellows Program, un programa de desarrollo profesional que le permitió asistir a asignaturas de postgrado en administración pública en la Escuela Fletcher de Leyes y Diplomacia de Tufts University, en Harvard University y en el Instituto Tecnológico de Masachusetts.

El galardón fue entregado por Helena Alviar, ex decana de la facultad de derecho de la Universidad de los Andes y actual profesora invitada de la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard. También acompañaron la entrega Kevin Whitaker, el embajador de los Estados Unidos en Colombia, y Francisco Javier Echeverri, viceministro de Asuntos Multilaterales de la Cancillería.



El evento, celebrado en el Museo Nacional, se dio en el marco de la celebración del sexagésimo aniversario de la Comisión para el Intercambio Educativo entre Estados Unidos y Colombia; allí también se entregaron las becas a 68 los colombianos, quienes viajarán a Estados Unidos para realizar estudios de postgrado y estancias de investigación y docencia en áreas estratégicas para el desarrollo del país.



Durante el evento, Santos recordó que en 1957, año en que nació el programa, también cayó la última dictadura de Colombia. Y les dijo a los nuevos becarios que ellos recibirán ese el beneficio no por "ser de buenas", sino por su "esfuerzo y excelencia".

"Si yo me beneficié con la beca y hoy recibo este reconocimiento es porque algo bueno he hecho por el desarrollo del país y por la paz, que es el objetivo más sublime", resaltó el mandatario.



En los 60 años de trayectoria, que tiene la Comisión Fulbright en Colombia, se han becado a 4.256 personas entre colombianos y estadounidenses, de los cuales 2.366 son colombianos que han realizado programas de maestría o doctorado en Estados Unidos, 1.844 son colombianos o estadounidenses que han realizado estancias de investigación en los dos países y 299 son estadounidenses que han realizado estancias en Colombia para enseñar inglés en universidades.



El Presidente anotó que Fulbright "nos ha ayudado a convertirnos en un atractivo destino académico. Siempre soñé que otros quisieran venir a estudiar al país porque tenemos buena educación y este año vamos a tener a más de 120 estudiantes internacionales".



En los últimos cinco años, la mayoría de los becarios colombianos han escogido estudiar sus maestrías o doctorados Columbia University, Georgetown University, Purdue University, University of Florida y Universty of Pittsburg.



