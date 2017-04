El estadounidense Frank Locker se dedica en la ciudad de Boston a la planeación educacional y diseño de colegios. Es creador del programa académico Ambiente de Aprendizaje para el Mañana de la Universidad de Harvard y consultor para la creación de espacios innovadores en ambientes educativos. Uno de los proyectos que ha venido desarrollando es en el Gimnasio Los Caobos, Chía.



El experto será uno de los panelistas del congreso Revolución en Educación que se llevará a cabo el próximo 25,26 y 27 de abril. En él, participarán también otros cinco expositores especializados en la metodología educativa Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP).

En este método de aprendizaje, los estudiantes aprenden los requerimientos curriculares a través del compromiso activo en la ejecución de proyectos. “Se basa en cómo se ve el mundo afuera de la escuela. Los proyectos pueden ser largos, durar todo un año escolar, o cortos, quizás sólo una semana”, aseguró Locker en entrevista con EL TIEMPO antes de su llegada a Colombia.



¿Por qué desarrollar un modelo nuevo?



Recuerde que nuestros métodos tradicionales de enseñanza se desarrollaron hace más de 100 años cuando queríamos crear trabajadores con conocimientos en matemáticas, escritura y lectura básicos para poder cubrir las crecientes necesidades en fábricas y oficinas. Ahora queremos mucho más. Y si bien la educación tradicional ha mejorado a lo largo de las décadas, sigue estando basada en los conceptos esenciales de la enseñanza directa, donde el profesor conoce el contenido y lo transmite a los estudiantes a un ritmo medido. Desafortunadamente, investigaciones nos demuestran que no es una manera muy efectiva de enseñar/aprender, especialmente para áreas de estudio sofisticadas y matizadas.



¿Cuáles son las características del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)?



Los proyectos están diseñados para satisfacer las necesidades curriculares. El papel del profesor es ser la guía para la exploración estudiantil y la resolución de problemas, no el único experto en el aula que conoce toda la información de contenido requerida. No hay respuestas únicas, abriendo así oportunidades para entender los matices y aprender la investigación y las habilidades de juicio crítico. Esto hace que aprender a través de ABP sea más parecido al mundo real fuera de la escuela.



¿Qué se logra con este método pedagógico?



ABP puede lograr mucho más que simplemente aprender el currículo básico: es casi inherentemente interdisciplinario, por lo que es un excelente enfoque para hacer que la escuela funcione más como el mundo real. Es muy efectivo en la enseñanza de las habilidades portátiles que los estudiantes necesitan para tener éxito en este mundo que cambia rápidamente, generalmente llamado "cuatro Cs": colaboración, comunicación, pensamiento crítico y creatividad. Estas son habilidades que el mundo de los negocios busca para todos los niveles y tipos de empleos.



¿Cómo se hacen los proyectos?



Los proyectos se pueden hacer de muchas maneras, pero hay algunos requisitos esenciales que hacen que los proyectos sean exitosos: proyectos basados en el mundo real, idealmente involucrando a expertos de la comunidad que no son profesores. Inicio y final definidos. Exposición del trabajo completo del estudiante, tanto oral como visual. La enseñanza directa y las discusiones en clase se intercalan en una forma de apoyo para asegurar que se cumplan los objetivos del plan de estudios.



Usted implementó ABP en Harvard en el proyecto Ambientes de Aprendizaje para Mañana, ¿cómo funciona?



Ambientes de Aprendizaje para Mañana es el nombre de la Escuela de Graduados de Harvard de Educación que inicié y en el que ahora enseño. Es interdisciplinar, creado para que los educadores y los arquitectos trabajen juntos en una experiencia de aprendizaje sin fisuras. Es un modelo a seguir de ABP eficaz porque los estudiantes reciben una asignación de proyectos a corto plazo en el momento en que entran al salón de clases. Trabajan con sus colegas, que suelen venir de diez países diferentes, para crear un concepto de aprendizaje y un lugar para aprenderlo. Luego hablan sobre otro proyecto con algunos de los mismos colegas. Los profesores intercalan la enseñanza directa para ofrecer contenido curricular, pero la enseñanza directa es lo más breve posible y altamente enfocada. El curso finaliza con una exposición de todos los proyectos estudiantiles y una discusión reflexiva sobre la experiencia global de aprendizaje. Toda la escuela debe ser dirigida de esta manera.

¿Afecta la distribución de un aula la forma en que un niño aprende?



Absolutamente. Las aulas tradicionales se establecen para que el profesor sea el experto y la única persona activa en la sala. Los estudiantes son aprendices pasivos, tomando notas, haciendo preguntas cuando son lo suficientemente valientes o interesados, y tomando pruebas para medir sus conocimientos. La distribución de la clase, especialmente los muebles, apoyan este tipo de aprendizaje. Por lo general, los escritorios de los estudiantes están en filas frente a la "pared de enseñanza". Los escritorios de los estudiantes son individuales. La mayoría de los estudiantes que aprenden de esta manera no quieren hablar de ello después de salir del aula, excepto tal vez para quejarse. Mi medida de aprendizaje efectivo es esta: "¿Qué quieren hablar los estudiantes en la mesa de la cena cada noche?" Con el modelo de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) es muy probable que quieran hablar de sus proyectos.



¿Cómo describe la escuela de sus sueños? ¿Ya existe?



La escuela de mis sueños es la Academia Dalton, en Beijing, China. Es una pequeña escuela secundaria (300 estudiantes) que forma parte de una gran escuela secundaria (2400 estudiantes). El director de Dalton, Spencer Fowler, será uno de los oradores principales en nuestro Congreso de la Revolución en Educación: ABP, que se celebrará la próxima semana en el Gimnasio Los Caobos.



En Dalton los estudiantes aprenden a través de PBL durante el 20 por ciento de su tiempo en el grado 10, pero el 80 por ciento de su tiempo en el grado 12, su último año. Los proyectos son iniciados por los estudiantes para cumplir con las metas del plan de estudios y los intereses de los estudiantes. De intereses vienen pasiones. Dalton tiene un estudiante que tiene seis patentes. Otro tiene varias novelas para la venta en Amazon. Dos recién graduados comenzaron un negocio de alta tecnología que hoy en día tiene 15 empleados. El negocio se encuentra en la planta baja del edificio de la escuela. Es una maravillosa inspiración para otros estudiantes. Los maestros son asesores, 12 horas semanales dan instrucción directa, pero el resto del tiempo trabajan para guiar a los estudiantes en sus proyectos.



¿Quiere construir ese colegio de sus sueños?

Estoy en las etapas iniciales de la construcción de escuelas similares en Colombia con mis colegas del Gimnasio Los Caobos.



