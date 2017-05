Más de 330.000 maestros entran en paro

Desde este jueves inicia el paro nacional indefinido convocado por el sindicato de maestros más grande del país - Fecode. Se calcula que serán más de 330.000 los profesores que dejarán las aulas y exigirán sus derechos en las calles. Al respecto, el presidente Juan Manuel Santos invitó al sindicato a retomar el diálogo.



“Retomemos las negociaciones para lograr acuerdos que atiendan las necesidades más sentidas de los docentes, pero que al mismo tiempo sean responsables con el sector, con el país y sobre todo, con los niños”, expresó el primer mandatario.

Aunque el paro inicia el jueves, el próximo martes 16 de mayo, los docentes llegarán a Bogotá provenientes de los 32 departamentos a exigirle al Gobierno Nacional que cumpla con el pliego de peticiones que pasó el sindicato hace dos meses. Jairo Arenas, uno de los voceros de Fecode, expresó que llegar a un acuerdo no depende tanto del Ministerio de Educación sino del de Hacienda.



Arenas aseguró que el sistema general de participaciones no le está alcanzando al sector educativo, “en los estudios que hemos contratado que se ha dejado de recibir más de 70 billones de pesos. Hay que replantear eso. Hay soluciones a corto plazo: mirar la ley 7-15 que es la que lo reglamenta, y a largo plazo mirar el comportamiento de la bolsa”, expresó.



Santos aseguró frente a las expectativas de los maestros “no estamos cruzados de manos ni hemos sido displicentes, todo lo contrario”, y sostuvo que “hay mucho por mejorar, y sé que los docentes merecen tener mejores condiciones laborales”.



Igualmente dijo: “estamos también cumpliendo juiciosos con los compromisos que adquirimos en el año 2014 y 2015. Y lo vamos a seguir haciendo”. También señaló que desde año 2014 el Gobierno ha aumentado progresivamente los salarios de los docentes varios puntos por encima del aumento salarial de los demás servidores públicos, y lo hará hasta 2019, conforme lo convenido.

Hemos aumentado salarios de docentes tal como convinimos. El compromiso es 3 puntos por encima de los demás funcionarios en 2018 y 2019. pic.twitter.com/5AQ20BX5uI — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) 10 de mayo de 2017



Y explicó que eso significa que en el 2019 “habremos aumentado el salario de los docentes 12 puntos por encima del aumento salarial de los demás servidores públicos”.



Al respecto, el vocero del sindicato dijo que lo que no se ha definido es la nivelación salarial del 2020 y el 2021, y que el Ministerio de Educación no ha querido crear la comisión para definirlo.



Según el mismo Arenas, las negociaciones de Fecode con el Ministerio de Educación se estancaron en el punto económico, debido a la actitud del Gobierno que se resume en una frase: “No hay plata”.



Otra razón del paro es la salud del magisterio que también se encuentra en una situación crítica porque el proceso de licitación fue suspendido por parte de la Fiduprevisora, ante una solicitud de la Procuraduría General de la Nación.



