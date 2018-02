Fecode convoca a paro de maestros el 21 de febrero

La historia se repite con Fecode y el Ministerio de Educación. A estas alturas, el año pasado, el sindicato de maestros anunciaba que se iría a paro nacional, argumentando “las pésimas condiciones laborales de los educadores”: ineficiencias en la prestación del servicio de salud para los docentes y sus familias, malos salarios, desacuerdos en la implementación de la jornada única, falta de recursos, entre otras.

Nuevamente, en la tarde de este miércoles 7 de febrero, el presidente de esa organización, Carlos Rivas, anunció en rueda de prensa que se convoca a un paro nacional de 24 horas el próximo 21 de febrero, básicamente por las mismas causas que el año pasado pero argumentando que el Gobierno ha incumplido con lo pactado después del cese de actividades del año pasado. También expresó que de no llegar a un acuerdo con el Ministerio, convocarían otro paro nacional, pero esta vez indefinido.



Es decir, se repite la historia, porque el mismo año también hubo un paro de un día, y luego se convocó al paro nacional que duró 37 días.



La decisión de convocar a paro nacional de un día, aunque se veía venir, la tomaron después de una Junta Nacional de Fecode que se convocó principalmente por el tema de la salud: “Tenemos un servicio de salud pésimo. Es más probable ganarse el Baloto que lograr una cita con un médico especialista”, denuncian. Rivas aseguró durante ese encuentro que desde el Ministerio de Educación están mintiendo, y que no es cierto que estén cumpliendo con todo lo acordado.

Nos tomaremos las gobernaciones, la Fiduprevisora, las carreteras… Y es que nosotros hacemos cosas, pero no nos prestan atención. Este es un Gobierno débil".

Según un documento que hicieron público, son nueve los problemas identificados por el sindicato que motivan el nuevo paro: mal servicio de salud -aún después de haberse firmado los nuevos contratos con los prestadores-, incumplimiento del Gobierno en la convocatoria de la tercera cohorte para ascensos y reubicación salarial de los maestros del decreto 1278, implementación de la Jornada única sin las garantías necesarias, no pago de las deudas por diversos conceptos y el no reconocimiento y pago de las primas regionales.



También se suma la expedición de actos administrativos que atentan contra la educación y los educadores, un presupuesto “escuálido” para la ejecución del Plan de Alimentación Escolar (PAE), desarrollo de las actividades escolares sin las condiciones adecuadas. Al respecto, aseguran que hoy los recursos para varios sectores, entre estos, educación, son insuficientes.



Aunque los profesores de Fecode son de colegios públicos, también exponen su inconformidad con el programa Ser Pilo Paga. Según ellos es discriminatorio, segregacionista y privatizador. Y por último, falta de garantías para el ejercicio sindicalista.



Aunque estos son los reclamos que hacen, aún no son claras cuáles son exactamente las propuestas que tienen y cuáles son los cambios que piden. Una de la que sí han hablado más es sobre una reforma constitucional al Sistema General de Participaciones (SGP), exigencia y propuesta que hicieron también el año pasado, sin embargo, la coyuntura política del país coincide con la idea. Es importante recordar que lo que se había acordado es que se debe presentar un proyecto de reforma en el primer semestre de 2018. El debate de este tema está en si se presenta una reforma por vía constitucional o legal. Uno es más largo que el otro.

Tenemos que hacer un gran esfuerzo para que tengamos candidatos progresistas, democráticos, de la izquierda

Según dijo Rivas durante la Junta Nacional el proyecto de ley aún no lo pueden presentar al Congreso por las elecciones que se aproximan. Sin embargo, dijo que es necesario ir preparándose para las votaciones al Congreso y las presidenciales. “Tenemos que hacer un gran esfuerzo para que tengamos candidatos progresistas, democráticos, de la izquierda. Creo que han habido acuerdos interesantes en la izquierda, los saludo, y creemos que debemos juntarnos quienes pensamos distinto al Estado y al establecimiento”, dijo el presidente del sindicato.



Es importante tener presente que varios integrantes de la junta directiva de Fecode son candidatos al Senado y a la Cámara de Representantes: Libardo Ballesteros por el Partido Verde y actual tesorero del sindicato; Tarsicio Mora Godoy, segundo vicepresidente del sindicato y candidato por el Polo Democrático al Senado; y Over Dorado Cardona, actual secretario de Relaciones Intergremiales y Cooperativas y candidato del partido ASI a la Cámara de Representantes por Antioquia.

¿Qué dice el Ministerio de Educación?

La ministra de Educación, Yaneth Giha, aseguró en rueda de prensa el pasado martes que sí les han cumplido a los maestros. Además, EL TIEMPO conoció un informe de cumplimiento de los acuerdos a corte del 31 de diciembre de 2017, presentado al al Ministerio del Trabajo, en el que se evidencia el avance de cada compromiso y se resalta que varios de ellos han sido cumplidos en su integridad.



En cuanto a aquellos que no se han cumplido el documento dice: “En ese sentido es importante señalar que en algunos casos el cumplimiento de los compromisos está suspendido a la modificación de normas existentes o a la expedición de nueva reglamentación o a temas de índole presupuestal, situaciones que han originado que no se avance con mayor agilidad”.



En el documento se afirma que hasta el momento, de los 24 acuerdos del paro del 2017, ya se han cumplido ocho; de los que se han venido cumpliendo, es decir, es que se cumplirán en corto o mediano plazo, otros ocho; y los que están avanzando en su cumplimiento (significa que son constantes o de permanente avance y largo cumplimiento) son nueve. Además, según está establecido, como Fecode presentó un pliego de peticiones el año pasado, tienen posibilidad de presentar nuevamente otro en febrero de 2019, es decir, esa es la fecha de vencimiento de los acuerdos.



Por lo pronto, queda esperar a que se encuentren entre Fecode y el Ministerio de Educación y lleguen a un acuerdo que beneficie principalmente a los niños.



SIMÓN GRANJA

REDACTOR EDUCACIÓN @Simongrma