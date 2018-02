Calendario escolar arranca con amenaza de paro de maestros

Este lunes, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, anunció que 7,5 millones de estudiantes iniciaron clases en colegios públicos de Colombia y de estos 250 mil son del departamento de La Guajira. “Por primera vez en la historia de Colombia los guajiros inician clases al mismo tiempo que el resto del país”, expresó el mandatario.



Durante el pronunciamiento, Santos -acompañado por la ministra de Educación, Yaneth Giha- dijo que el inicio de clases es una noticia positiva en medio de tanto pesimismo que se ha acentuado últimamente.

Los colegios públicos, repito, son totalmente gratuitos, no hay excusa FACEBOOK

TWITTER

“Seguimos garantizando una cobertura prácticamente universal. Y digo prácticamente porque, a pesar de que la educación en la enseñanza pública es ahora totalmente gratuita, todavía hay padres que no envían sus hijos al colegio. Los colegios públicos, repito, son totalmente gratuitos, no hay excusa”, aseguró Santos.



Y resaltó el caso de La Guajira, departamento donde los estudiantes empezaban su año escolar muy tarde: en marzo, en abril, e incluso en mayo, principalmente por la corrupción. “La corrupción llegó a tal extremo que los niños guajiros no sabían cuándo iban a tener clase, ni cuándo iban a terminar. Ese absurdo no podía seguir pasando y, por fortuna, lo estamos dejando atrás”, explicó el Mandatario.



Para lograr el inicio de clases en el departamento, se nombraron más de tres mil profesores y se firmó un convenio con el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas para la entrega de raciones alimentarias; también se firmaron contratos con operadores indígenas para la distribución de alimentos y la atención de niños y jóvenes de sus etnias en las zonas rurales.

Sin embargo, por el otro lado, el sindicato de maestros de Colombia (Fecode) anunció por medio de un comunicado que el Gobierno les ha incumplido con los acuerdos pactados en el paro que duró más de un mes el año pasado, y que el próximo jueves evaluarán si se van nuevamente a paro nacional.



En el documento público aseguran que “el servicio de salud sigue siendo desastroso; se han presentado incumplimientos en la convocatoria de la tercera cohorte para ascensos y reubicación salarial; la implementación de la jornada única se ha dado sin garantías y el presupuesto para la ejecución del Plan de Alimentación Escolar (PAE) es escuálido”.



Por su parte, desde el Ministerio de Educación convocaron a una rueda de prensa para este martes en la que presentará el balance del cumplimiento de los acuerdos.



También, con el regreso a clases, la Procuraduría General de la Nacional alertó por retrasos en los procesos de contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en cinco departamentos y 14 municipios.



Según expresó el Ministerio Público, de acuerdo con la información suministrada por el Ministerio de Educación Nacional a la Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, 19 Entidades Territoriales Certificadas presentan problemas en los procesos de contratación de operadores para el suministro del complemento alimentario de los beneficiarios del PAE en las instituciones educativas oficiales.



“Las demoras reportadas al 29 de enero se presentan en los departamentos de Amazonas (que aún no ha publicado pliego de condiciones), Arauca, Tolima, Valle y Sucre, y en 14 municipios certificados, algunos de los cuales se encuentran aún elaborando modificaciones a los estudios previos, como Montería, Sahagún, Armenia y Lorica”, dice el documento de la Procuraduría.



Los otros municipios son Cúcuta, Sincelejo, Pitalito, Yopal, Quibdó, Villavicencio, Cartagena, Piedecuesta, Santa Marta y Tumaco. La Procuraduría, como parte del seguimiento preventivo que realiza al PAE, solicitó a los alcaldes y gobernadores de las 19 Entidades Territoriales Certificadas la elaboración, de manera inmediata, de un informe sobre las acciones adelantadas para garantizar la oportuna prestación del servicio de alimentación escolar.



Para el 26 de febrero la Procuraduría espera que el Gobierno Nacional, a través de los ministerios de Hacienda y Educación, presente un nuevo modelo del PAE.



REDACCIÓN VIDA/EDUCACIÓN