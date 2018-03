Falleció Francisco Pizano, uno de los fundadores de la U. de los Andes

“La Universidad de los Andes no se fundó para servir los intereses de un grupo social, de una teoría económica, de una región o de un partido; no se fundó para representar un interés social, sino un propósito común. Un propósito en el más puro sentido nacional; que pudiera contribuir eficazmente a despertar una conciencia nueva. No nos movía al fundarla siquiera un exclusivo interés educativo. No queríamos construir, en cierto modo, una nueva universidad, sino un nuevo país”, señaló Francisco Pizano de Brigard, uno de los fundadores de la institución durante la celebración de los 50 años de los Andes, en 1998- Este viernes nueve de marzo, falleció en Bogotá a los 92 años.

La Universidad de los Andes lamenta profundamente el fallecimiento de Francisco Pizano de Brigard, integrante del grupo fundador de esta Institución. #LutoEnUniandes https://t.co/zvRs8YccRW pic.twitter.com/MnIjeYjKDB — Uniandes (@Uniandes) 8 de marzo de 2018

Fue exactamente en 1948 cuando él, junto a Mario Laserna y un grupo de jóvenes empezaron ese sueño que resultó siendo, hoy en día, la universidad que se disputa el título de la mejor del país con la Nacional. Pizano se destacó en el grupo de fundadores por las gestiones para consolidarla y por su constante reflexión y aportes para que los Andes fuera cada vez más una institución que le aportara al desarrollo de Colombia.



Su vinculación a la Universidad, más allá de ser uno de los fundadores, se mantuvo a lo largo de su vida: fue rector, decano de arquitectura, de artes y ciencias; fue profesor y miembro del Comité Directivo y del Consejo Superior y presidente del mismo durante cuatro periodos.



Al asumir como rector, en 1968, Francisco Pizano de Brigard recordó la fundación: “Cuando Mario Laserna me vinculó a la ambiciosa tarea de fundar una universidad, yo tenía apenas 21 años y solo podía aportar un entusiasmo juvenil”. Sin embargo, su aporte fue más allá.



Durante su periodo como rector (1968-1970) se fortalecieron el sistema de bibliotecas y los estudios de ciencias sociales. También se inauguró el nuevo edificio de la facultad de ingeniería



Pizano también gobernador de Cundinamarca, Embajador en Argentina y presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, entre otros tantos roles.



Sus honras fúnebres se celebrarán hoy, 10 de marzo, en el Gimnasio Moderno (Carrera 9 # 74 – 99) a las 10:00 a.m.



VIDA