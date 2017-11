‘Pruebas de irregularidades en el Sena llenan 1.348 folios’

María Andrea Nieto, la directora del Sena que fue declarada insubsistente por el Gobierno, contó que el martes anterior, ante la Procuraduría, presentó 1.348 folios con pruebas sobre presuntas irregularidades en la entidad durante la gestión de Alfonso Prada, su antecesor y actual secretario general de la Presidencia.

Tras cesar sus funciones y desde el hospital, donde el jueves era atendida por quebrantos de salud, Nieto habló con EL TIEMPO sobre las contrataciones y los manejos irregulares del presupuesto. Y afirmó que Prada podría estar detrás de su salida.



¿Por qué la declaran insubsistente?



Porque el Gobierno perdió la confianza en mí. Sin embargo, mi visión es que me vuelvo inconveniente, pues evidencio desórdenes en la administración de Alfonso Prada, en donde había dos personas importantes a su lado: el director jurídico, Juan Pablo Arenas, y Piedad Jiménez, directora administrativa y financiera. Estas personas, además de Carlos Mauricio Corredor, jefe de la oficina de Sistemas, reunían el grueso de contratación de la entidad.



Encuentro dificultades en el convenio con la Universidad Distrital para la interventoría de 13 obras, de las 35 que adelanta el Sena. Cuando empiezo a solicitar información al director jurídico, que en ese momento estaba encargado de la administración financiera, evidencio que hay actitudes para no permitirme avanzar en el desarrollo de la investigación, que no lo hacía como ente de control, sino en términos de saber qué estaba pasando y por qué las obras no estaban avanzando.



¿Cuáles son las consecuencias de esos hallazgos para el Sena?



Los hallazgos tienen una implicación administrativa y presupuestal. Aparte de estas 35 obras, que son organizadas con el presupuesto de la entidad, hay 19 que se están ejecutando a través de la Alcaldía de Barranquilla y de la Gobernación del Atlántico, en donde actualmente existen cuatro sedes y más o menos unas seis sedes en arriendo. Estas construcciones las están haciendo con el presupuesto de las entidades territoriales, pero una vez terminadas, las entregan al Sena, que tiene que amoblarlas, dotarlas y hacerles seguimiento.



¿De qué se dio cuenta?



La primera alerta se encendió cuando fui a poner una de las primeras piedras y acompañé al alcalde (Alejandro) Char, entonces le dije a la directora regional, Jaqueline Rojas: “Pasamos de tener casa en arriendo a tener casa propia”. Y ella me dijo que eso no va a ser así, que nosotros vamos a seguir sosteniendo los arriendos y que, además, vamos a tener las 19 sedes. Me molesté porque venía una exigencia de presupuesto mayor, un presupuesto que no tiene la entidad y que muy posiblemente no lo vaya a tener. Fui a la Procuraduría y pedí que investigaran.

La ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, dijo que perdieron la confianza en usted y que no siguió el conducto regular...



Yo también perdí la confianza, pero al final quedo con la tranquilidad porque hice lo que tenía que hacer de manera correcta, avisé a las diferentes instancias, le comuniqué al presidente Santos. Fue difícil reunirme con Alfonso Prada. Creo que no había intención de que eso sucediera. El domingo, cuando la situación se volvió insostenible, llamé a las 6 de la mañana al Presidente para informarle sobre el matoneo con una información tergiversada en un noticiero de televisión y de la invasión en WhatsApp, donde pusieron mi supuesta renuncia.



¿Cuál fue el conducto?



El conducto regular fue hablar con el Presidente, una vez declaré la insubsistencia de Juan Pablo Arenas, hace un mes. El Presidente me pidió las razones y le mostré este panorama (las irregularidades en contratos), aunado al tema del consorcio Unión Temporal Aulas para Educar, que está encargado de las aulas móviles, el cual, además de no haber cumplido con la ejecución del contrato, demandó al Sena y en la conciliación se acordó una cifra superior e histórica a lo que el Sena había hecho, por más de 7.000 millones de pesos.



¿Por qué declaró insubsistente al director jurídico?



Juan Pablo Arenas tenía a su exesposa trabajando en la misma oficina. También tenía contratada a su cuñada en la oficina de Comunicaciones. Otro caso: Sandra Amarillo, asistente y hoy secretaria privada de Prada, tenía a su esposo y a su hermano trabajando en el Sena (quienes todavía siguen vinculados); Juan Pablo Castro, director de Relaciones Corporativas, tenía a su esposa trabajando en formación. El señor Arenas tenía una gran asesora, Nelly, que también tenía a dos familiares en la misma dirección jurídica.



¿Hay más casos?



Están también las otras relaciones en donde se evidencia una gran familia contratada. Son cuentas muy sencillas: en 2014, la cifra de contratación de servicios personales a enero era de 28.000 contratistas y para el 2017 estaba en 36.000. Se acerca la ley de garantías y frente a esta yo había puesto límites muy claros en donde no estaba cediendo a ningún tipo de contratación o nombramiento por fuera de lo que corresponde; ese tipo de situaciones le empezaron a generar incomodidades al secretario de Palacio (Prada) en el desarrollo de su trabajo.

‘Violó los procedimientos’

La ministra de Trabajo, Griselda Yaneth Restrepo, dijo que la insubsistencia de María Andrea Nieto del cargo como directora del Sena se dio porque violó los procedimientos al denunciar ante los medios de comunicación, y no al interior del Gobierno, las supuestas irregularidades que ocurrían en la entidad.



“Eso hace que se pierda la confianza en un funcionario”, manifestó.



Restrepo dijo que en dos ocasiones se citó a Nieto para hablar sobre el tema, pero “no se presentó”. Añadió que se investigarán las denuncias de Nieto.



