Encuentre una universidad en EE. UU. al mismo precio que en Colombia

Cerca de 4.200 colombianos, de todas las regiones del país, han llegado en los últimos años a las más prestigiosas universidades de Estados Unidos, entre las que se encuentran MIT, Columbia Duke, GeorgeTown y la Universidad de Pensilvania.



Esto gracias al ISC Students, una compañía colombiana. Para el 2018, se espera que la cifra llegue a 6.000.

Desde su creación, ISC Students ha ampliado las posibilidades de estudio para los colombianos entre 16 y 18 años, que al terminar su educación secundaria aspiran a llegar a las mejores universidades de Estados Unidos, a través de diversas modalidades de becas que se abren para una gran cantidad de jóvenes en el país.



La empresa, dirigida por Manuel Liévano, ha logrado abrir una gran oportunidad para quienes han pensado en llegar a Estados Unidos pero no saben cómo empezar el proceso, arrancando por la aplicación inicial, desde la que ISC ya presta su asesoría.



“Nuestro objetivo es democratizar la educación en Estados Unidos. Mostrarle a la gente que por un valor muy similar al que pagarían en varias de las mejores universidades del país, también pueden acceder a universidades prestigiosas en los Estados Unidos. De esta forma se elimina la barrera de lo económico, que es tal vez el impedimento más grande que han encontrado los estudiantes internacionales cuando buscan estas oportunidades. Lo más interesante es que para poder lograr estos beneficios no se necesita ser el mejor estudiante, aunque es de considerar que entre mejor es el perfil de quien se postula, más opciones de beca se pueden lograr”, aseguró Manuel Liévano, director de la empresa.



El proceso para este fin está determinado por un análisis que ISC realiza sin ningún costo a los estudiantes, a través del cual se permite reconocer las fortalezas y enfoque con el que se puede buscar una beca en Estados Unidos, por lo tanto, con base en esa información, se logra perfilar al estudiante y mostrarle las diferentes posibilidades que tiene.



“El 90% de las personas que se realizan el análisis no tenían pensado irse”, indicó el directivo, quien sabe que esta es una excelente oportunidad y cuyo objetivo es permitir que las personas que van a empezar sus estudios contemplen como una de sus posibilidades el irse del país buscando mayor competitividad y más oportunidades de crecimiento en diferentes campos de la educación.



Tras el análisis, el estudiante debe cumplir ciertos requisitos entre los cuales es completamente necesario un nivel de inglés intermedio alto y, en algunos casos, presentar pruebas a la universidad, proceso en el cual ISC actúa junto con la familia de manera conjunta para conseguir el mejor resultados, posteriormente se debe esperar la respuesta de la universidad, que define qué porcentaje del total de la matrícula anual va a ser cubierto por ellos.



Con estas becas un estudiante promedio puede terminar pagando cerca de USD$7.500, por año, en promedio, un número que puede variar según la universidad y algunos otros ítems que analiza cada institución. Sin embargo, este costo resulta bastante cercano a la matrícula del año, o hasta del semestre, en algunas de las principales universidades del país.



Actualmente ISC trabaja de la mano con más de 35 colegios de Colombia, abrió su operación en Vancouver, Canadá y también planea expandirse por el continente americano llegando a México y Brasil, así como lo hará hacia el mercado asiático.



EL TIEMPO