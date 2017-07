Nuevas dificultades en la contratación de la salud de los maestros

Fecode expidió un comunicado este domingo en el que asegura que el Gobierno está imponiendo la contratación a dedo de los servicios de salud del magisterio. Sin embargo, el Ministerio de Educación respondió que el objetivo es no darle más prórrogas al proceso que lleva más de un año sin dar resultados.



Según explica Fecode en el documento, el pasado 25 de julio en el Consejo Directivo del Fomag se decidió por medio de una votación que la Fiduprevisora - entidad encargada de manejar los recursos del servicio de prestaciones de los maestros - elija "unilateralmente cuáles serán las empresas que prestarán los servicios de salud en cada una de las regiones establecidas".

“La Fiduprevisora, además de administrar el contrato fiduciario, auditar a los contratistas, pagarles el valor mensual de dichos contratos, también definirá quiénes serán escogidos para prestar el servicio”, explica el documento firmado por Carlos Rivas, presidente de Fecode, y Rafael Cuello, secretario General. Ambos, definen esta situación como un “negocio redondo”.



Los resultados que llevaron a esa decisión están distribuidas de la siguiente forma. En contra de la propuesta, los dos representantes que tiene Fecode en el Consejo Directivo; y a favor, los restantes tres que son: un representante del Ministerio de Educación, otro del MinHacienda y otro de la cartera del Trabajo.



En el texto de Fecode, las directivas dejan constancia de su total oposición a esta decisión e instan a la Procuraduría General de la Nacional y demás organismos de control a que tomen cartas en el asunto.



En respuesta al documento, el Ministerio de Educación aseguró que “para no prorrogar los contratos con los actuales operadores de salud, una vez más, tal como es el querer y sentir de Fecode, del Ministerio de Educacion Nacional y de organismos de control como la Procuraduría General de la Nación, se optó por encargar a la Fiduciaria la Previsora S.A., conforme a sus obligaciones contractuales, para llevar a cabo la evaluación de las propuestas”. Asegura además, que esta es la única alternativa que no generará la prórroga de los actuales prestadores de salud.



Y es que, según explican desde el Ministerio, desde el pasado 17 de febrero de 2017, la Fiduprevisora inició el proceso de Invitación Pública número 002 de este año para la contratación de nuevos operadores del servicio de salud de los maestros, por un período de cuatro años.



A este proceso, que según se aclara ha buscado una participación más amplia de oferentes, lo ha acompañado la Procuraduría General de la Nación y ha tenido participación activa del Consejo Directivo del Fomag.



Sin embargo, de las dos invitaciones que se han hecho con el propósito de contratar una firma evaluadora que se encargue de realizar el proceso de selección de los operadores, no salió ningún resultado pues se declararon desiertas.



De ahí que se planteara la propuesta con la que Fecode no está conforme. Según explicó el Ministerio de Educación, “la Fiduprevisora contratará un equipo de expertos independientes, que contarán con las características jurídicas, financieras y técnicas requeridas para realizar una óptima evaluación que garantice la escogencia de las mejores ofertas y así cumplir con el mandato del Consejo Directivo”.



Por último, en la información oficial se asegura que el MinEducación reitera su interés por generar un cambio que permita dignificar el servicio de salud a los maestros afiliados al Fomag. “La selección de los nuevos operadores de salud es un proceso que se seguirá adelantando con garantías de absoluta transparencia y en el marco de la lucha decidida de este Gobierno contra la corrupción”, concluye.



VIDA/EDUCACIÓN