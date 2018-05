Abuelos y niños: una compañía que enriquece

Un estudio realizado por la Universidad de la Sabana en compañía con la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría sobre la edad adulta y las tasas poblacionales en Colombia, encontró que hacia el 2020 habrá dos adultos mayores por cada adolescente, lo que indica que este segmento, que hoy equivale casi a 6 millones de personas, se elevará sustancialmente y estará mucho más presente en la sociedad.



Dentro de esta cifra importante de adultos mayores, posiblemente un gran número de ellos serán abuelos y abuelas, de uno o varios niños, lo que los hace mucho más relevantes dentro de sus familias y comunidades.

Como lo define la directora del programa Licenciatura en Educación Infantil, de la Universidad de la Sabana, María Fernanda Hernández: “la familia es el eje fundamental de la sociedad, en tal medida, la familia extensa tiene un papel muy importante en el desarrollo de los niños, particularmente los abuelos, quienes son educadores sociales”.



Ellos, continúa la experta, “transmiten la cultura de una generación a otra, desde los cuentos y canciones hasta la educación cívica, como también prácticas culturales propias del contexto al que pertenecen sus niños”.



Por su parte, Danaris Moraz, psicóloga infantil y de familia dice que la relación de los niños con sus abuelos se constituye en un apego múltiple, donde se establece una conexión como la que se tiene con los padres, pero cuya profundidad es diferente a la que los pequeños tienen con mamá y papá.



“La figura del abuelo es referente de la historia familiar que, dentro de un ambiente lúdico y sereno, ellos comparten con el niño. Cuando los abuelos cuentan cuentos a sus nietos o hablan de hechos de familia o, más allá, de la historia de toda una cultura, le están ayudando a ese niño a que forme su pensamiento narrativo”.

La crianza de los niños es una experiencia que tanto padres como abuelos pueden disfrutar. Foto: 123RF

Un papel de acompañamiento y respeto

Aspectos como que, hoy en día, ambos padres trabajan, se capacitan, tienen actividades lúdicas, viajes laborales, entre otros, demanda un cambio en las dinámicas de familia y, obviamente, en la crianza y cuidado de los hijos.



En este caso, los abuelos se constituyen en una gran ayuda para servir de apoyo con los niños, y de veedores en los quehaceres del hogar. Sin embargo, dicen los expertos, esa labor en la crianza debe tener pautas y límites, pues no se trata de sustituir el papel de los padres, sino de servir de acompañamiento y, a la vez, los abuelos tienden a caer en un consentimiento no muy bueno, lo que a futuro, “puede confundir a los niños en sus obligaciones y en el aprendizaje de las reglas”, dice Moraz.



La psicóloga María Elena López asegura que como abuelos es posible dedicarse a disfrutar tranquilamente de las situaciones más sencillas. Se puede ser uno mismo, y no solo desempeñar el papel de papá o mamá que corrigen. Según López, los abuelos modernos, la mayoría de veces, tienen el deseo de no defraudar a los hijos y la necesidad de confirmarles que siempre podrán contar con su apoyo.



Para María Fernanda Hernández, el papel de los abuelos debe ser de acompañamiento, compartir espacios en los que ellos aporten protección y estimulación, de la misma manera indica que, “su presencia en la vida de los nietos aporta en la creación vínculos afectivos y fomenta su identidad; es una relación que permite transmitir costumbres y emociones”.



A ello, añade que es importante establecer un equilibrio con la presencia de los padres de familia en la formación de sus hijos, “comprendiendo que la crianza debe estar en cabeza de papá y mamá, no de los abuelos, y esa forma de criar debe ser respetada y valorada”.



Igualmente, Hernández sostiene que debe existir una buena relación entre abuelos y padres, “en donde reine el amor, el respeto y la comunicación asertiva, cumpliendo cada uno con el rol que le corresponde dentro de la familia”.



Claudia Jiménez, psicóloga, especializada en familia dice que en esa relación de ayuda, tanto padres como abuelos deben tener claro que las decisiones importantes las toman los padres. “Los abuelos son un apoyo fundamental, pero no en términos de asumir sistemáticamente el cuidado de los niños. La idea, por un lado, es que los nuevos padres asuman sus responsabilidades como cuidadores y educadores y, por otro, que los abuelos no carguen con las mismas responsabilidades que cumplieron en su momento con sus hijos”.



En consecuencia, concluye la experta, el papel de los abuelos termina siendo el de acompañamiento, gracias a la experiencia, la sabiduría de los años vividos y la tranquilidad de no tener a cargo formalmente la crianza. Ellos tienden a convertirse en confidentes de sus nietos, y ayudan a mantener la cohesión, la identidad y la pertenencia familiar.

Todo aquel que tuvo abuelos presentes mientras crecía guarda recuerdos hermosos de ese apoyo incondicional FACEBOOK

TWITTER

Estructura familiar cambiante

La psicóloga y educadora Annie de Acevedo dice que frente al aumento de las personas mayores en el país y, los cambios en la estructura familiar, “los abuelos toman un papel más destacado en la crianza de los nietos. Por ello, es importante que participen de una manera especial, más no central, en esa labor de orientarlos”.



Además, anota Acevedo, “todo aquel que tuvo abuelos presentes mientras crecían guarda recuerdos hermosos de ese apoyo incondicional. Las vacaciones con ellos, sus regalos y el tiempo compartido dejan huellas imborrables en los nietos. Son muy afortunados aquellos que tuvieron abuelos involucrados, pues contaron con una fuente de amor adicional en sus vidas”.



Al respecto, Hernández añade que: “efectivamente la presencia de los abuelos en la crianza de los niños es muy positiva, siempre y cuando no sustituyan a los padres”.



Así mismo, la psicóloga Moraz sostiene que los abuelos “se convierten en un consuelo y un desahogo para muchas familias, en especial cuando la llegada de un bebé impacta a la pareja con los cambios propios de un nuevo integrante en la familia, pues son de gran apoyo, pero eso sí, sus obligaciones están en un plan secundario; que depende de la dirección de los padres del niño y de la disponibilidad que ellos tengan de compartir los cuidados, el afecto y el tiempo del bebé”.



Annie de Acevedo confirma que el papel de los abuelos es más de emotividad. “Con los nietos hay grandes dosis de amor, pero pocas responsabilidades. Es un afecto tranquilo, que se disfruta más intensamente. Para los abuelos, los nietos son su prolongación en este mundo. Con ellos existe una profunda conexión genética y emocional”.



Además, añade la educadora Annie, “ver a los hijos repetir con sus pequeños, lo que aprendieron en casa también produce la grata sensación del deber cumplido. Sentir que todos los esfuerzos que se hicieron se perpetúan en los nietos es una satisfacción inmensa, y es parte del legado importante que dejamos los seres humanos”.

El actuar positivo de los abuelos

Para ejercer un papel correcto en la formación de los nietos, los abuelos deben:



- Actuar como la voz de la experiencia y dar opiniones, respetando las decisiones de los padres.



- Confiar en la capacidad de los padres de guiar la educación de los pequeños.



- Poner límites al extremo amor que brindan a sus nietos.



- Tratar a sus hijos y sus parejas con respeto, y dejarlos ser a la hora de criar y corregir a los nietos.



- No desautorizarse mutuamente entre padres y abuelos. Las decisiones que se siguen son las que los padres indiquen.



ASTRID LÓPEZ ARIAS

www.abcdelbebe.com