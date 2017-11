El inversionista del siglo XXI / Opinión

06 de noviembre 2017 , 12:00 a.m.

06 de noviembre 2017 , 12:00 a.m.

Me he reunido con personas de mi generación (‘baby boomers’) que me contactan para resolver la incertidumbre sobre dónde y cómo invertir en esta nueva serie de emprendimientos e innovaciones que están transformando la forma de hacer las cosas, a través de la tecnología y la ciencia.



Fuimos formados bajo la ‘empleomanía’ y la baja aversión al riesgo. Emprender era algo impensable y menos pensar en modelos de inversión de alto riesgo. Un CDT era lo más atractivo que garantizaba tener los ahorritos seguros.

Las pensiones, aunque estén en estado comatoso, siguen siendo para nosotros una manera de inversión para proteger nuestra vejez. Y la inversión más arriesgada es en finca raíz, con el fin de obtener una buena valorización.



Hay una nueva generación, creativa, inteligente e innovadora que está creando la tecnología que reemplaza ese trabajo duro que hacíamos de 8 a. m. a 5 p. m. Crean aplicaciones que nos facilitan la vida. A través de la ciencia encuentran maneras de solucionar problemas y hacernos la vida más longeva y agradable.



Esta ola tecnológica hace que se creen nuevas empresas que le apuestan a un futuro de alto impacto y crecimiento, pero que demandan muchos recursos para desarrollarlas.



Aunque somos un país de inversión de corto plazo, buscando retornos rápidos y seguros, está apareciendo un grupo llamado 'scouts' de la inversión que promueve la participación en las ‘startups’ y buscan valorizarlas para después venderlas y seguir con otras.



Son una logia de inversionistas, entre jóvenes y profesionales con años de experiencia, que ponen al servicio de las empresas recursos monetarios propios que están dispuestos a arriesgar, conocimiento y experiencia canjeable por participación accionaria, y una construcción de confianza entre emprendedor e inversionista a través de un modelo de junta asesora.



Experiencia y juventud se unen para generar empresas sostenibles y rentables. Son la oportunidad de los emprendedores tardíos para ser valorados y lograr beneficios económicos no pensados.



JORGE HERNÁNDEZ

Director Innovandes