Dominicos colombianos apoyarán creación de Universidad en África

La Diócesis de Ouagadougou en Burkina Faso, estado de África Occidental, recibió por parte de las autoridades locales de la provincia de Bazegua la petición para el asesoramiento y apoyo de crear una institución de educación superior pertinente a las necesidades de la población.



Frente a esto, los dominicos, con su experiencia académica en todo el mundo, se dispusieron a analizar la situación e invitaron a diversas universidades para que participaran en el proceso, entre estas está la Universidad Santo Tomás de Colombia.

La comunidad de Doulougou se encuentra en la provincia de Bazegua. Su población es de 30 000 habitantes y está situada a 45 kilómetros de Ouagadougou. Los habitantes se dedican principalmente a la agricultura y el comercio. Ante estas condiciones, las poblaciones locales a través del Naba (rey tradicional) y miembros del comité de desarrollo local formado por ejecutivos nativos de la comuna que tienen relación con el Estado de Burkina presentaron el proyecto de crear una universidad dominica.



Después de haber escuchado a los representantes y a la población, los dominicos propusieron crear una universidad con excelencia académica que permita reducir la migración de jóvenes africanos hacia Europa con programas ajustados a las necesidades: ciencias agrícolas, ciencias jurídicas, derechos humanos, gestión de conflictos y acciones humanitarias, Ciencias y Oficios de la Salud, Biología y Medio Ambiente, entre otras.



Aunque hasta el momento la Fundación Santo Tomás de Aquino no ha estimado las donaciones que hará para la educación y el desarrollo de esta institución, tendrá una participación académica y de asesoramiento para la misma. También, en su momento, podrá aportar con el envío de profesores, según un documento de la institución educativa.



Después de haber analizado el proyecto en la Santo Tomás, concluyeron: “este proyecto parece viable y vital para el futuro pastoral y financiero de nuestra entidad, somos conscientes de que su costo de puesta en marcha es alto. Sabemos que hay inversiones relacionadas con la investigación que no se han tenido en cuenta. También es cierto que la escolarización en la Facultad de Agronomía y Ciencias de la Salud es más elevada que en otras facultades, y esto todavía no se ha contemplado. Sin embargo, se confía que un segundo estudio más detallado confirme los resultados del primer estudio. La construcción y apertura de las redes sería progresiva”.



