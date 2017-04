Las niñas se recrean menos que los niños

A propósito del Día de la Niñez y la Recreación, que se celebra este sábado, diversas organizaciones hicieron un llamado sobre la necesidad de garantizarles a los niños sus derechos, de manera integral; pero, sobre todo, el derecho a la sana recreación.



La Fundación Plan, una organización sin ánimo de lucro no gubernamental que trabaja en Colombia desde 1962 y que se dedica en el mundo a promover los derechos de la niñez, hizo un especial llamado para defender la igualdad entre niños y niñas.

“Queremos resaltar la necesidad de reforzar los esfuerzos para lograr la igualdad de género desde la más temprana edad hasta la edad adulta”, afirmaron desde Plan y explicaron que aún existen grandes desigualdades en el uso del tiempo libre entre niñas y niños, y aseguraron que es necesario cerrar esa brecha.



Según el Dane, las niñas entre los 10 y los 17 años invierten en promedio dos horas y 38 minutos al día en labores de cuidado en el hogar, lo que representa un total de casi 19 horas a la semana. En cambio, un niño en el mismo rango de edad pasa una hora y siete minutos al día en esas mismas tareas, es decir, unas ocho horas a la semana.



“Esta gran diferencia de 11 horas, representa menos tiempo para las niñas y adolescentes mujeres en tiempo de recreación y desarrollo personal, mientras ellas están en casa apoyando esas labores, los niños y adolescentes están disfrutando de más tiempo libre”, aseguró la organización. “Este día es la ocasión de seguir sensibilizando a las familias colombianas, a la sociedad civil y el Estado sobre la necesidad de cambiar este tipo de inequidades que sufren las niñas y que perduran o se incrementan en la edad adulta”.



Por su parte el ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, David Luna, a propósito de la conmemoración, quiso recordar que la tecnología proporciona recursos y actividades que ayudan a que los menores de edad comprendan mejor su entorno social, para que crezcan en ambientes sanos.



“Si bien existen riesgos, que los adultos debemos vigilar y comprender, internet también ofrece millones de posibilidades para que los niños aprendan, compartan sus experiencias y crezcan realizando actividades adecuadas y sanas”, asegura el ministro, quien recordó que Unicef ya está planteando la necesidad de proclamar la utilización de la red como un nuevo ‘derecho humano’, algo sin lo cual las sociedades no podrán desarrollarse adecuadamente.



Otra de las organizaciones dedicada a la defensa de los derechos de los niños es la Corporación Juego y Niñez. Su directora ejecutiva, Ruth Camelo, aseguró que como se ha visto en los últimos días, el Día de la Niñez y el Juego es una fecha en la que cada vez recobra más sentido hacer un llamado urgente a pensar y reflexionar sobre cómo se comprenden los derechos de los niños.



“El Gobierno, las instituciones y los adultos en general, debemos comprender que ese día debe ser el punto de partida de proyectos sostenibles, que abran espacios para darles voz a los niños y propicien relacionamiento entre ellos y los adultos”, afirmó Camelo.



La organización hizo un llamado a las instituciones gubernamentales para que garanticen el acceso de los niños a opciones de salud, educación, recreación, bienestar y participación, y además a la creación de espacios de reflexión sobre la niñez entre los adultos.



Otra importante llamado de atención gira en torno a la situación de los niños víctimas del conflicto armado. Según Tjipke Bergsma, Ceo de War Child (Ong dedicada a trabajar con niños afectados por el conflicto armado) , aunque el reclutamiento infantil ha disminuido en los últimos años, el reto ahora no es tanto sacar a los niños de la guerra sino sacar la guerra de los niños.



“En las zonas rurales no vemos muchos cambios. Las Farc dejó de reclutar, pero la injusticia social, el tráfico de la droga y la minería ilegal siguen. El gran desafío después de la firma de la paz es trabajar en esas problemáticas, especialmente con los niños y jóvenes para hacer un cambio total”, expresó Bergsma.

