En colegio público de Bosa se cayó el techo de un salón de clase

Las directivas del colegio distrital Bosanova sede B, ubicado en Bosa centro, sur de la capital del país, denuncian que el techo de un salón de clases se cayó, poniendo en riesgo la integridad de estudiantes y profesores.

Deysi Cruz, profesora de primaria de la institución, dice que la situación se presentó en la tarde del ocho de agosto, mientras algunos estudiantes se encontraban en clases de recuperación.



"Afortunadamente no tuvimos ningún accidente porque no estaba presente el 100 por ciento de la población estudiantil. En el salón donde se cayó el techo estaban algunos alumnos, profesores y padres de familia en clases de nivelación. No sabemos exactamente qué originó el percance, pero creemos que fue la humedad y la estructura débil del edificio", cuenta la profesora.



Cruz asegura que ya han realizado varias peticiones a la Secretaria de Educación de Bogotá para que los reubiquen, pero hasta el momento no ha sido posible.



"Llevamos más de cinco años pasando solicitudes para que nos cambien de sede, pero las autoridades aseguran que la cobertura en Bosa es complicada. Con decirle que el colegio no contaba con enchufes para la corriente y nos tocó improvisar con extensiones. Es un peligro porque los niños y niñas se pueden quemar", cuenta la docente.

Colegio Bosanova El hecho se presentó el pasado 8 de agosto.

La docente dijo que los escombros ya fueron removidos, pero probablemente no se podrá dictar clases en ese salón durante un mes.



"La rectora del colegio realizó la respectiva denuncia, pero nadie nos escucha. Las autoridades nos dijeron que hagamos mesas de trabajo para determinar el daño. Una arquitecto vino para evaluar la situación y aseguró que debe tumbar el cuarto piso y dejarlo un mes en observación. Es decir, que en un piso no podremos dictar clases durante un mes", añadió.

Según la institución, el hueco durará un mes en observación. Foto: Colegio Bosanova

En la institución estudian alrededor de 600 estudiantes, en jornada de mañana y tarde. "Requerimos de una mejor infraestructura. El edificio tiene cinco pisos y los niños no tienen espacios adecuados para el descanso. El recreo se toma en una terraza que tiene una condiciones realmente difíciles", puntualizó la profesora.



