Por errores en bases de datos, Icetex no puede negar subsidios

Al resolver las tutelas que presentaron cinco estudiantes contra el Icetex, la Corte Constitucional le recordó a la entidad estatal que los errores en las bases de datos del Estado no son motivo para negar subsidios de manutención o becas.



A Diego Alexánder Pérez, quien estudia con un crédito del Icetex, le negaron el subsidio de sostenimiento (755.300 pesos) porque en el formulario no marcó la opción de Sisbén, pese a estar en ese programa. Un caso parecido tienen Karen Daniela Díaz, Luis Andrés Andrade y Karen Carolina Mesa, a quienes, según la Corte, por errores en el Sisbén les negaron los subsidios.

Para la Corte, el "Estado debe mantener actualizada esta información, y no representarle una carga al momento de acceder a un subsidio".



Un error en su documento de identidad, también producto de una falla en el manejo de datos, afectó a Abraham Lemus, quien, pese a tener el puntaje del Icfes y estar en el Sisbén, no fue incluido en el programa Ser Pilo Paga 2.



La Corte conoció además la tutela de Duván David Ramírez, de 25 años, quien adquirió un crédito educativo para estudiar medicina, con la financiación del 75 por ciento. Sin embargo, durante sus estudios murió su abuela materna, quien cubría el costo restante de la matrícula. El Icetex le negó un nuevo crédito del 100 por ciento argumentando que las condiciones son inmodificables.



En todos los casos, la Corte consideró que el Icetex está afectando el derecho a la educación superior de los jóvenes y recuerda que si bien “debe tener un margen de rentabilidad y seguridad financiera, no puede desconocer la gestión que le fue asignada, que es fomentar el acceso al crédito educativo”.



