Cursos de prestigiosas universidades del mundo que puede hacer en casa

La historia de Coursera empezó en octubre de 2011 cuando dos innovadores profesores de informática, Daphne Koller y Andrew Ng, ofrecieron sus primeros cursos abiertos en línea a través de la Universidad de Stanford.



El resultado fue asombroso, pues obtuvieron más de 100.000 personas inscritas. En solo una sesión, pudieron enseñar a más personas en línea que las que habrían podido tener durante toda una vida en sus aulas.



Este éxito inicial allanó el camino para el lanzamiento de Coursera en 2012, una plataforma que actualmente tiene más de 30 millones de estudiantes registrados en todo el mundo.

Uno de sus grandes atributos es tener una asociación directa con 150 de las principales universidades del planeta. Lo que -cuentas más, cuentas menos- arroja como resultado unos 2.300 cursos en internet, 180 especializaciones y cuatro programas de Maestría totalmente acreditados.



Esto sumado a su tarea en el ámbito empresarial, pues ayudan a unos aproximadamente 50 empleadores a crear programas escalables de capacitación y desarrollo para sus empleados.

Estudie desde la comodidad de su casa

Si le gustaría hacer parte de la comunidad de Coursera lo primero que debe saber es que el idioma no será un problema, pues la oferta es variada. Por ejemplo, el contenido en español tiene la segunda mayoría de inscripciones: más de 4 millones de estudiantes, 232 cursos, 23 programas especializados y asociaciones con 11 universidades



Los tres principales temas que usted encontrará son 'Data Science', estructuras de datos que básicamente se refieren a almacenar y procesar grandes volúmenes de información. Algunas personas lo llaman Big Data, pero es mucho más que eso.



Otra temática es tecnología, donde la mayoría están enfocados en 'Computer Science' (Ciencias de la Computación), programación y arquitectura de datos. De hecho, uno de los cursos más populares es 'Google Cloud Developer', que enseña cómo desarrollar software en la nube.



Adicional, podrá encontrar capacitación en áreas como administración de empresas, liderazgo, trabajo en equipo, ventas, psicología positiva, desarrollo personal, finanzas personales entre otros.



La plataforma cuenta con cursos gratuitos (sin certificado) o que puede desarrollar pagando una inscripción de 39 dólares -unos 108.000 pesos colombianos- por mes (incluye certificación). Cuando entra por primera vez le regalará una prueba gratis de siete días con acceso ilimitado a todos los programas y, en caso de necesitarlo, le da la opción de postularse a una ayuda económica estudiantil.



Coursera reveló a EL TIEMPO el listado de sus cursos con subtítulos en español -y de prestigiosas universidades- mejor rankeados por los estudiantes:

Una charla con el CEO de Coursera

Jeff Maggioncalda, CEO de Coursera. Foto: Diana Ravelo / EL TIEMPO

Jeff Maggioncalda es considerado en el ámbito de los negocios un genio, pues cuenta con una licenciatura en Economía e Inglés de la Universidad de Stanford, un MBA de Stanford Graduate School of Business y trabajó durante 18 años como CEO fundador de Financial Engines Inc. Además, fue consultor en McKinsey & Company y Cornerstone Research, se ha desempeñado como Director de Silicon Valley Bank, Inc y, desde junio de 2017, es el reemplazo de Rick Levin como CEO de la plataforma Coursera.



En el marco del 4° Congreso Internacional de Innovación Educativa que se realizó en México, Maggioncalda reveló a EL TIEMPO algunos secretos tras este portal que se ha convertido en un fenómeno de la educación por internet al acercar universidades como las de Michigan, Princeton o Pennsylvania a cualquier persona.



Para nadie es un secreto, Coursera es una de las plataformas de educación más famosas en la actualidad, ¿cómo ha sido para un financiero tomar las riendas de este emprendimiento que fue creado en 2011 por Andrew Ng y Daphne Koller?



Ha sido muy bueno, yo solía laborar en servicios financieros trabajando con

inversiones, siento que las personas con las que trabajo ahorita están muy motivadas en sus corazones por lo que pueden hacer para ayudar a que cientos de miles de personas reciban una educación. Se siente muy bien trabajar para atender un problema tan importante. También me siento inspirado por cómo las universidades quieren trabajar juntas para intentar resolver estos problemas, por eso ha sido muy emocionante trabajar con Coursera.



Muchos le temen al cambio, pero usted repentinamente decidió hacer uno notable al dar un vuelco a su enfoque laboral pasando de interesarse por las finanzas a la educación ¿Por qué?



Mi último trabajo fue en servicios financieros en los Estados Unidos, nosotros proveíamos consejo financiero para que las personas escogieran sus inversiones de retiro. Mucha gente en ese país no ha ahorrado la cantidad de dinero necesaria para

retirarse, entonces tratábamos de lograr que ahorraran más dinero, pero me

di cuenta que en el momento no tenía cómo ahorrar y por eso la solución real

a ese problema era ayudarlos conseguir mejores trabajos para hacer más plata y que así pudieran tener más para su futuro. Conseguir mejores empleos

en la mayoría de las veces viene de tener una mejor educación, entonces incluso en mi último trabajo sabía que la educación era el corazón de un problema que necesitaba ser resuelto.

Sabía que la educación era el corazón de un problema que necesitaba ser resuelto FACEBOOK

TWITTER

Estando al interior de esta gran plataforma mundial, cuál cree que ha sido el secreto del éxito tras el fenómeno Coursera



Aún no tenemos una fórmula, todavía hay mucho trabajo por hacer, pero

pienso que hasta ahora nuestro éxito viene de tener las mejores escuelas y los

mejores profesores haciendo sus cursos disponibles para cualquiera en el mundo.

Antes del internet y de los teléfonos celulares había muy poco acceso a

la educación superior de alta calidad y lo poco que había era muy pobre. Las mejores

universidades no habían podido llegar a cientos de millones de personas,

Coursera fue una de las primeras plataformas donde estos prestigiosos centros educativos ofrecieron cursos en línea muy baratos y en muchas ocasiones gratis. Eso llevó a que actualmente tengamos 30 millones de personas alrededor del mundo que vienen a tomar esos cursos porque esos profesores y esas universidades son de alta calidad.



¿Cómo han hecho de los avances tecnológicos un aliado?

Hay ciertas cosas que las personas realmente quieren y una de esas es el poder acceder cursos desde cualquier parte a cualquier hora, así que el internet es

una de las tecnologías que usamos, pero no es la única.



El poder acceder a los cursos en los celulares es muy valioso, por ejemplo. Tenemos alrededor de 80.000 videos de nuestros aliados y los guardamos en los servicios web de Amazon, por ende todo el poder computacional y almacenamiento es ofrecido mediante Amazon. En consecuencia se da, a través de la tecnología, acceso a la educación a bajo costo.



A futuro nos vemos con aún más tecnología y de hecho ya lo estamos viendo con herramientas asombrosas como los videos live con todos los estudiantes o los canales de chat donde ellos pueden comunicarse con otros alumnos, hacer grupos de estudio y tener profesores o asistentes de profesor.



Crecientemente estamos utilizando la tecnología para reducir el costo aún mas, usamos lo que llamamos 'machine assisting grading' para que algoritmos sean capaces de ofrecer una mejor experiencia de aprendizaje, automatizando varias de las tareas que en este momento son muy costosas para que un humano realice. En el futuro pensamos que machine learning será otra forma importante para reducir el costo de educación aún más.



Una de las bondades de Coursera es acercar a cualquier ciudadano a docentes de grandes universidades ¿Qué procesos hacen para la selección?



Con nuestros cursos abiertos, que son ofrecidos a muy bajos costos y disponibles

para cualquiera, trabajamos solo con las mejores universidades y de hecho,

tenemos un grupo de universidades que monitorea el grado de calidad y deciden que centros educativos entran a Coursera. Después, cuando se desarrollan los cursos, tenemos varias herramientas aumentar aún más la calidad del contenido. Usamos algo que llamamos 'beta testing service', donde antes de que un curso sea lanzado lo ofreceremos a 10.0000 personas y lo probamos para eliminar al máximo los

errores.



Luego, es muy parecido a Uber, donde los pasajeros pueden calificar al conductor. En Coursera puedes calificar al profesor, ver las calificaciones que otros estudiantes han escrito y decidir si tomar el curso o no.



En un momento donde se habla de tercera dimensión, realidad virtual, Big Data entre otros conceptos. ¿Cómo prepararse para lo que viene y siempre estar a la vanguardia?

​

Ya estamos trabajando con Big Data en el sentido que tenemos 30

millones de personas entrando a nuestro sitio, millones de personas toman el

mismo curso y podemos analizar cuando empiezan, cuando se detienen, cuando tienen ciertas preguntas y usarlo mejorar los cursos.



En cuanto a realidad virtual estamos tomando pequeños pasos hacia eso con conferencias virtuales, de frente a que estamos en un mundo donde la realidad virtual va a permitir a varias personas en diferentes áreas alrededor del mundo sentir que están en el mismo salón con el profesor.



Pienso que en el futuro la realidad virtual puede hacerte sentir que estás en el mismo

lugar con el profesor y con colegas y será una manera muy poderosa y barata de hacer que las personas accedan a un aprendizaje colaborativo sin estar en un campus.



Revélenos algo de esas enseñanzas que han obtenido del prueba y error camino a convertirse en una poderosa compañía.



Hemos aprendido que hay cientos de miles de personas alrededor del mundo que

quieren una mejor educación y creo que en la medida que más personas accedan a internet y entiendan que los mejores cursos de las mejores universidades están disponibles, aprovecharán las ofertas en esa área.



Otra cosa que hemos aprendido es que los cursos en sí son interesantes y las personas quieren tomarlos, pero su interés prioritario es tener un mejor empleo y por eso debemos hacer del aprendizaje algo relevante para la carrera de una persona. La gente anda en este momento muy ocupada y tienen otras cosas que quieren hacer, si no sienten que hay un beneficio es difícil hacerlos terminar los cursos.

Diana Milena Ravelo Méndez

Redactora de ELTIEMPO.COM

diarav@eltiempo.com

Twitter: @DianaRavelo

*Enviada especial a Monterrey por invitación del Politécnico Grancolombiano