¡Pilas! El Icetex empieza su jornada de normalización de cartera

Desde este miércoles 15 hasta el 18 de noviembre se realizará una nueva jornada de normalización de cartera del Icetex. Se atenderá a los usuarios para escuchar sus casos y brindar alternativas para lograr la normalización de sus obligaciones en mora, conforme a las posibilidades de pago y las políticas de cobranza.



La convocatoria está dirigida a los beneficiarios con cartera de crédito y fondos en administración en etapa de amortización con mora mayor a 90 días que no se encuentren judicializados y no presenten acuerdo de pago vigente.

También podrán participar quienes “se encuentren en mora menor a 90 días y que estén en etapa de amortización para obtener refinanciación de su crédito”.



“Será una ocasión especial en la que durante los cuatro días de actividades los usuarios que acudan a los canales físicos y telefónicos dispuestos en la Jornada de Normalización, acuerden con el Icetex diferentes alternativas de pago para normalizar su cartera. Con la optimización del recaudo de cartera más colombianos podrán acceder a la educación superior de manera financiada con la entidad”, afirmó el presidente del Icetex, Andrés Vásquez.



Según la entidad, quienes estén en mora mayor a 90 días y logren llegar a un acuerdo de pago “podrán obtener especiales beneficios como la condonación hasta del 100 % de los intereses corrientes y de mora y el no cobro de gastos administrativos de cobranza”.



Si usted está interesado, tenga en cuenta que los horarios de atención irán de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., desde el miércoles 15 al viernes 17 de noviembre y el sábado 18 de noviembre de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.



Los puntos de atención designados son los siguientes:



- Bogotá: NH Royal Metrotel, calle 74 # 13 -27

- Medellín: Viaggio Medellín, carrera 43 # 14-81

- Barranquilla: Country International Hotel, carrera 52#75-30

- Cali: Hotel City Express: 53 6N -06 Santa Monica

- Cartagena: Centro de Convenciones Cartagena de Indias Julio César Turbay, calle 24 # 8A 344

- Bucaramanga: Hotel Chicamocha, calle 34 #31 -24



Las personas que se encuentren en los lugares designados por la entidad deben, como primer paso, agendar su cita a los siguientes teléfonos: Bogotá, 4173539; Medellín, 6051791; Barranquilla, 3851741; Cali, 4899008 y Cartagena, 6930599.



Si vive en una ciudad diferente a las mencionadas, está en estado de cobro prejurídico, actualmente reside fuera del país o no puede desplazarse a los puntos señalados, puede comunicarse a la línea gratuita nacional 018000119716. Para aquellos que tienen cartera castigada, debe comunicarse a la línea 018000112845.



