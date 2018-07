Lo que debe saber sobre el nuevo sistema de financiación del Icetex

Un nuevo sistema de financiación del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios en el Exterior (Icetex) ofrecerá créditos para que los jóvenes puedan ingresar a la educación superior y paguen sus obligaciones cuando perciban ingresos.

El esquema, denominado como la Contribución Solidaria a la Educación Superior, se encuentra en este momento en fase de reglamentación para iniciar en 2019, informó el Icetex.



"El sistema mejorará el acceso a la educación superior mediante un esquema solidario en el cual los estudiantes beneficiarios reciben apoyo en matrícula y sostenimiento, y cuando ingresan a la vida laboral aportan de regreso los montos recibidos de acuerdo con su nivel de ingreso, en un porcentaje del 6 por ciento al 19 por ciento", explicó la institución.



El objetivo de esta medida, que fue sancionada como ley presidencial en julio de 2018, tiene como objetivo eliminar barreras para acceder a un crédito tradicional y crédito condonable. Y, además, se convertirá en una herramienta para cerrar las brechas para el acceso y la permanencia en el sistema de educación superior.



Según el Icetex, en caso que el estudiante no esté recibiendo ingresos no tiene que realizar la contribución.



Lo beneficios de este sistema son:

- No se necesita codeudor

- No hay cobro de interés

- No hay proceso de cobranza

- No hay reportes en centrales de riesgo

- No no se requiere estudios de financiación

- No existen la mora ni los intereses de mora

- No capitaliza intereses

- La contribución será de acuerdo con el nivel de ingreso

- Solo se realiza contribución cuando se esté percibiendo un ingreso



EDUCACIÓN