Continúa crisis en la Universidad Autónoma del Caribe

En la mañana de este lunes, trabajadores, profesores y estudiantes de la Universidad Autónoma del Caribe se congregaron al frente de la institución para protestar contra el manejo financiero que ha tenido la institución, el cual ha repercutido en los retrasos en los pagos de nómina y en la calidad de la institución, según expresan los manifestantes.



Según han denunciado profesores y sindicalistas, se han vendido predios y bienes de la institución, ha disminuido la calidad y se han presentado retrasos en pagos a los trabajadores. Una fuente que trabaja en la institución y que prefirió mantenerse en anonimato por miedo a que sea despedido, asegura que se desconoce el destino del dinero que ha entrado por estos medios a la institución.

La semana pasada se dio a conocer una carta escrita por profesores que prefirieron también mantenerse en el anonimato dirigida a los estudiantes en las que les piden apoyo y que se manifiesten sobre las injusticias que han venido ocurriendo.



“Te escribe quien se siente confundido al observar que no te manifiestas sobre lo que le va a ocurrir a tu universidad. Tú que trabajas en los medios de comunicación, donde trabajan muchos egresados de esta universidad, tú que eres empresario, empleado ejemplar, padre o madre de familia, ¿Por qué has olvidado a tu universidad? Esta universidad no tiene dueños particulares, esta universidad es principalmente tuya. Llevas como apellido profesional el título de la autónoma, es tu familia, y a tu familia la vienen acabando lentamente y estás callado…es increíble”, dice el documento.



Y continúa diciendo: “Mi querido egresado, no te imaginas cuantos profesores de excelencia se han retirado o han sido vilmente echados de tu universidad, porque los han echado vilmente, de eso no hay duda. Una oscura burocracia que nunca nos rindió cuentas (salvo ahora que lo hace por la presión de un medio de comunicación nacional) lentamente viene haciendo lo que le da la gana con tu familia, lentamente viene destruyendo la vida de distintos hogares del caribe”.



Un profesor, que tampoco quiso dar su nombre, expresó que los obligan a mentir ante los medios y el Ministerio bajo la amenaza de que los retiren de la universidad, “nos prohíben expresarnos en redes sociales y en la calle, varios profesores estamos enfermos en especial por estrés. Vivimos una situación que no garantiza la mejor educación para los estudiantes de hoy”.



Por su parte, desde el Ministerio de Educación expresaron que se inició una investigación administrativa preliminar a la Universidad Autónoma del Caribe y sus directivos por no haber entregado una respuesta de fondo al requerimiento que enviaron el pasado 16 de enero pidiendo que se normalizara el pago a los docentes. Desde la cartera, expresaron que no se han enviado soportes de pago ni haber indicado cuáles serían las decisiones concretas para ponerse al día con los empleados.



La decisión fue adoptada por la ministra de Educación, Yaneth Giha Tovar, mediante la resolución 01227 del 29 de enero del presente año. Ana Milena Doncel Vásquez fue designada como funcionario investigador para que adelante el proceso administrativo sancionatorio, según lo establece la resolución.



Cuando EL TIEMPO quiso ponerse en contacto con el rector de la Universidad, Ramses Vargas, la esposa de este aseguró que había sufrido un preinfarto. Por el momento, la respuesta de la institución ante las reiteradas quejas y marchas de los docentes y trabajadores proviene de la vicerrectora financiera de la Autónoma, Johanna Hillembrand, quien expresó que la evidencia documental que tiene la institución valida que sí existe esta deuda.



“En 2003 se firmó un convenio marco para la financiación de crédito educativo mediante una alianza de cooperación entre el Icetex y la Universidad Autónoma del Caribe para asegurar la permanencia de estudiantes de estratos 1, 2 y 3, inscritos y admitidos en la Universidad”, aseguró.



También explicó que las partes debían financiar, mediante crédito reembolsable, el 100 por ciento de la matrícula así: el Icetex giraba el 75 por ciento, a través de crédito educativo, y la universidad cofinanciaba el restante 25 por ciento, el cual debía ser registrado como una deuda del estudiante con la universidad, deuda que sería cobrada más adelante por el Icetex.



Sin embargo, sobre este pronunciamiento, desde el Icetex aseguraron que no es cierto la respuesta de la Universidad, y que no entienden por qué el rector se inventaría esta deuda.



Por lo pronto, parece que las protestas de los profesores y estudiantes continuarán y que no hay una solución pronta a las deudas de la institución con sus trabajadores.



VIDA/EDUCACIÓN