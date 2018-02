Anuncian nuevas medidas contra la U. Autónoma del Caribe

Lo último que se ha conocido sobre la crisis que vive la Universidad Autónoma del Caribe es la resolución 01962 del 12 de febrero de 2018, expedida por el Ministerio de Educación. Por medio de esta, se ordena tomar medidas preventivas y de vigilancia especial a la institución educativa que en los últimos meses ha estado en el ojo del huracán por varias irregularidades en su gestión, entre otras, el no pago del salario de sus maestros.



Esta resolución implica que se tomen acciones como la designación de un Inspector in situ, por parte del Ministerio de Educación, para que vigile la gestión administrativa y financiera mientras persistan las situaciones que originaron las medidas.

Según una fuente consultada por EL TIEMPO que prefirió mantener su nombre en anonimato por miedo a ser despedido -situación que asegura que se ha presentado con otros trabajadores de la universidad - hasta el momento aún no les han pagado los salarios a los docentes de la institución y no se han presentado ningún tipo de soluciones.



De ahí que el Ministerio le ordene a la Autónoma del Caribe la elaboración y presentación de un plan de mejoramiento con carácter obligatorio tendiente a corregir, en el menor tiempo posible, las situaciones de irregularidad y anormalidad descritas en los informes de visita de Inspección y Vigilancia. Este plan tendrá seguimiento especial por parte del Inspector.



Asimismo, según el comunicado, le ordena atender las condiciones y órdenes que fije el Ministerio sobre el manejo financiero y administrativo, para corregir o superar las situaciones detectadas.



“Estas medidas surgen de la necesidad de adelantar acciones que permitan superar las deficiencias administrativas y financieras halladas por el Ministerio, con el fin de garantizar el derecho a la educación de los estudiantes en condiciones de continuidad y calidad”, dice el documento.



La continuidad, ampliación o terminación de las mismas estará sujeta al cumplimiento efectivo de las acciones que permitan la superación de las deficiencias identificadas.



Los problemas de la institución se vienen denunciando desde diciembre del año pasado. Sin embargo, terminaron por estallar el lunes 5 de enero cuando trabajadores, profesores y estudiantes se congregaron al frente de la institución en Barranquilla para protestar contra el manejo financiero que ha tenido la actual administración, encabezada por Ramsés Vargas, su rector.



Los manifestantes denunciaron públicamente malos manejos que han terminado en que aún no se ha pagado la nómina de varios docentes y administrativos, así como también se ha perjudicado la calidad de la institución. Desde hace meses, los mismos han venido denunciado que se vendieron predios y bienes de la institución, ha disminuido la calidad y se han presentado retrasos en pagos.



