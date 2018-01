Cinco creencias efectivas para cambiar lo que no es útil / Opinión

Comienza el año y, con él, nuevas intenciones y deseos. Es una época propicia para reflexionar, revisar e incluso replantear muchos objetivos, que van desde las cosas más cotidianas hasta aquellas más profundas, que dan sentido a la vida.



La decisión de cambiar de manera duradera y sostenida lo que no nos gusta, lo que nos hace daño o causa dificultad en la relación con los demás está atravesada por muchos factores, entre ellos tener unas comprensiones, creencias, ideas y paradigmas que nos ayuden a avanzar y a modificar aquellos con los que seguramente hemos convivido durante muchos años y a los que les damos toda la credibilidad. Por eso, aquí les doy cinco consejos para empezar a cambiar lo que no les gusta en el año que viene.

1. Cambiar es un proceso que toma tiempo. Así pongamos todo el empeño para lograrlo, no siempre es suficiente. Tener estrategias para manejar las contingencias, los obstáculos y las dificultades y manejar la frustración por no conseguir lo que nos hemos propuesto es un punto clave.



2. La mayoría de los cambios generan incertidumbre, dudas y temor a lo desconocido. Tener suficiente información y una comprensión más amplia de lo que queremos transformar permite conocer la lógica del cambio que nos hemos propuesto hacer y estar conscientes de lo que debemos cambiar. Implica revisar los estándares que nos fijamos; algunas veces son muy altos y otras, muy bajos. Los primeros llevan a la frustración y los segundos, a la desmotivación.



3. ‘La práctica hace al maestro’, dice un sabio refrán. Este se aplica para mostrar la necesidad de ejercitar de manera deliberada, progresiva y persistente las actitudes que deseamos incorporar en nuestras vidas, hasta que hagan parte de nuestra manera de actuar. Exige hacer lo que nos proponemos en fechas y tiempos previamente definidos; si lo aplazamos, es cada vez más difícil empezar. Ir realizando pequeñas pero significativas acciones cada día es una opción que puede hacer más cercano el logro.



4. Cambiar implica desprenderse de lo que amamos, necesitamos o deseamos. Esto es difícil, así sea para alcanzar algo mejor. Supone, en muchos casos, una cuota de dolor y sacrificio que representa costos emocionales. Además de que exige desinstalarse de la zona de confort.



5. Tener conciencia de los hábitos, actitudes e incluso valores que debemos cambiar requiere reflexionar, evaluar y reconocer lo que no funciona o no nos está haciendo bien. No es realista querer cambiarlo todo al tiempo. Los objetivos deben ser claros y específicos, alcanzables y enfocados en las acciones, relevantes y orientados a los resultados.



Les deseo a todos mis lectores un año 2018 pleno de cambios positivos y logros exitosos.

MARÍA ELENA LÓPEZ

Psicóloga de familia