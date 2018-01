Icetex, solo para universidades de alta calidad

En entrevista con 'Tu mundo hoy', el nuevo director del Icetex, Alejandro Venegas, explicó que el Plan Nacional de Desarrollo 2018 da una directriz clara sobre los nuevos créditos que entregará esta entidad. "Solo daremos créditos-beca a los estudiantes que ingresen a universidades con certificación de alta calidad", añadió Venegas.

Esta nueva medida tuvo un impacto directo, no solo en la meta, fijada en 20 mil créditos de educación menos. El director de la entidad explica que el 60 % de los créditos se van a las universidades con esta certificación y el otro 40 % llega directamente a universidades apartadas del país que aún no se han certificado.



Juan Carlos Vásquez, Director de Asuntos Públicos de la Universidad Cooperativa , afirmó que su institución será una de las más afectadas pues "no es fácil acreditarse en alta calidad , en zonas como Apartadó, Quibdó o Arauca".



Conozca qué beneficios tendrán estudiantes de zonas apartadas del país:

Cúcuta y 20 ciudades más sin alimentación escolar

Comienzan las clases y con ellas , los inconvenientes en el cuestionado programa de alimentación escolar. En Cúcuta, por ejemplo, la entrega de alimentos a más de 58 mil estudiantes debía comenzar con las clases, pero no fue así, según la Secretaría de Educación del municipio, por retrasos en la contratación. "No podemos empezar el proceso de contratación del programa hasta que el Ministerio no entregue los recursos", explicó Doris Angarita, secretaria de Educación de Cúcuta.



Los recursos para el programa de alimentación en esta zona del país superan los 15 mil millones, dinero que el Ministerio de Eduación Nacional ya entregó. La Directora de Cobertura del PAE, Natalia Niño, aseguró que la plata está desde antes de noviembre del año 2017 y que este municipio "no ha sido efectivo en la apropiación de estos recursos" y por eso, hoy no puede alimentar a sus estudiantes.



Otros departamentos del país donde según Mineducación se presenta el mismo problema son Amazonas, Cauca , Bolívar, entre otros.

CITYNOTICIAS