¿Cómo hacer más entretenidas las novenas navideñas para los niños?

Ya se inició la celebración de las tradicionales novenas navideñas. Esta costumbre católica, tan arraigada en Colombia, puede ser el momento del día más importante para los niños en diciembre si de lo que se trata es de vivir una experiencia inolvidable con ellos. Más allá de la religión y de lo que significa rezar la novena, esta reunión es una excusa para compartir en familia que se ha transmitido de generación en generación. Pero ¿cómo lograr que los niños realmente se involucren en la realización de la novena? Los siguientes consejos le ayudarán a lograr que los más pequeños de la casa se gocen estos días:

Involucre a sus hijos en la preparación de recetas como buñuelos, natilla, galletas, etc. Déjeles los pasos fáciles y poco complejos, como mezclar los ingredientes y armar figuras.



Si tiene invitados a la novena, involucre a sus niños pidiéndoles ayuda al decorar la casa o a armar algún arreglo especial.



Déjeles leer partes de las oraciones de la novena o de los gozos. No se impaciente si se demoran y ayúdeles cuando sea necesario.



Si a sus pequeños les gusta dramatizar o hacer juegos de roles, puede ayudarles a preparar con anticipación una miniobra de teatro o un musical para presentarlo a la familia o a invitados de su novena.



Utilice la música para motivarlos. Ponga villancicos que puedan cantar en familia y deles algunos instrumentos, como maracas y panderetas, para que estén atentos a seguir el ritmo. “La música es un puente para sintonizarlos con la emoción de esta época”, dice la sicóloga Ana Milena Gómez.



Invite a algunos amiguitos o vecinos de sus hijos para que aprendan el valor de compartir con otros.



Dígales a los niños que estén atentos durante la novena porque al final se realizará un concurso con premios. Prepare con anterioridad preguntas fáciles sobre el contenido de esta.



Al finalizar la novena puede realizar algunos juegos tradicionales de Navidad con sus hijos, como ‘al sí y al no’, ‘pajita en boca’, ‘tres pies’ y ‘preguntar y no responder’.



No olvide darles algo de comer antes de rezar la novena para que no estén hambrientos.



EL TIEMPO